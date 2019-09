Societe Generale : Société Générale lance « Boost », une plateforme de services dédiée aux jeunes

Pour accompagner les jeunes dans leur entrée dans la vie active, Société Générale lance « Boost », une plateforme de services dédiée au 18-24 ans développée en partenariat avec la startup Wizbii.

La fin des études secondaires est un moment fort. Une étape importante durant laquelle les jeunes doivent s'installer, trouver un job d'appoint, financer leurs études, passer leur permis de conduire, etc. Pour les accompagner dans cette prise d'autonomie, Société Générale s'est associée avec Wizbii pour sélectionner sur une même plateforme (boost.societegenerale.fr) 8 services utiles autour de l'entrée dans la vie active, le développement des compétences et la prise d'indépendance.

Cette plateforme baptisée « Boost » reprend l'approche open banking de Société Générale en centralisant les services de 8 startups qui répondent aux besoins des jeunes à chacun de leurs moments de vie :

• Wizbii : des offres d'emplois dédiées aux étudiants et jeunes diplômés,

• Fibii : l'accès simplifié aux aides financières étudiantes,

• Cautioneo : une « caution locative » 100% en ligne,

• La Ruche : un blog sur l'actualité de la vie étudiante et professionnelle,

• GlobalExam : des tests pour préparer les épreuves de langue (TOEIC, TOEFL, etc.),

• Tuto.com : des cours pour développer ses compétences digitales,

• Orthodidacte : des outils pour améliorer son niveau d'orthographe,

• En Voiture Simone : une auto-école en ligne pour réviser le code de la route et réserver des heures de conduite.

Avec « Boost », ces 8 services sont offerts ou bénéficient d'une réduction pendant 12 mois, soit l'équivalent de 120 euros par mois*.

« Nous souhaitons accompagner nos jeunes clients dans la préparation de leur avenir bien au-delà de nos offres bancaires. A travers 'Boost', nous les mettons en relation avec des partenaires que nous avons sélectionnés, des startups digitales plébiscitées dans leur domaine parce qu'elles proposent des services qui font vraiment la différence quand il s'agit de construire sa vie. » explique Christophe Baniol, Directeur du Marché des Particuliers de Société Générale.

*La plateforme « Boost » est réservée aux clients Société Générale, âgés de 18 ans à 24 ans, ayant ouvert un 1er compte bancaire Société Générale entre le 01/09/2019 et le 31/10/2019 et ayant souscrit, de manière concomitante, les services essentiels Sobrio.