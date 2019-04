Textron : Le regain d'intérêt devrait continuer 17/04/2019 | 17:47 achat En cours

Cours d'entrée : 55.25$ | Objectif : 64.9$ | Stop : 49.7$ | Potentiel : 17.47% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Textron. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 64.9 $. Graphique TEXTRON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 56.88 USD. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TEXTRON 13.37% 12 682 BOEING COMPANY (THE) 18.36% 215 474 AIRBUS SE 41.78% 103 524 DASSAULT AVIATION 7.52% 12 209 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. --.--% 4 367 AVIC HELICOPTER CO LTD 23.47% 4 057 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -2.27% 3 699

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2019 13 957 M EBIT 2019 1 276 M Résultat net 2019 850 M Dette 2019 2 411 M Rendement 2019 0,15% PER 2019 14,85 PER 2020 13,37 VE / CA 2019 1,08x VE / CA 2020 1,03x Capitalisation 12 682 M Prochain événement sur TEXTRON 17/04/19 Q1 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 63,4 $ Ecart / Objectif Moyen 17% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Scott C. Donnelly Chairman, President & Chief Executive Officer Frank T. Connor Chief Financial Officer & Executive Vice President Diane K. Schwarz Chief Information Officer & Vice President Kimberly A. Mackenroth Chief Information Officer & Vice President Kathleen M. Bader Lead Independent Director