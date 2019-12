attemene - Les choses se confirment avec ma focalisation sur ce que je veux réellement. Il est aujourd'hui possible faire des choses qui semblaient impossible à l'époque. Cela est dû à une préparation assidue de ma part. Je continue alors sur cette lancé tout en approfondissant mes activités boursières. Toutes les qualités y sont présentes en abondance. Il ne me reste plus q'à m'exercer à loisir.