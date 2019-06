Worldline : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 03/06/2019 | 08:38 achat En cours

Cours d'entrée : 53.55€ | Objectif : 60€ | Stop : 50€ | Potentiel : 12.04% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Worldline et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 60 €. Graphique WORLDLINE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Worldline représente actuellement 4.60 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 20/03/2019 au cours de 51.90 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Thomson Reuters avec une progression de l'ordre de 58% à l'horizon 2021.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 47.14 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 56.7 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.13 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 46.96 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Infrastructure et technologie financière Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. WORLDLINE 29.38% 11 221 FIDELITY NATIONAL INFORMATI.. 13.67% 38 933 ADYEN 48.19% 23 812 SIMCORP 42.95% 3 950 GREENSKY INC 15.05% 2 015 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 25.77% 1 628 HYPOPORT AG 28.74% 1 376 LEONTEQ AG -11.27% 690 INTELLECT DESIGN ARENA LTD 16.21% 487 ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOL.. 10.55% 480 FINTECH GROUP AG 3.54% 387

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 2 361 M EBIT 2019 413 M Résultat net 2019 213 M Trésorerie 2019 80,0 M Rendement 2019 0,50% PER 2019 47,57 PER 2020 36,58 VE / CA 2019 4,19x VE / CA 2020 3,80x Capitalisation 9 972 M Prochain événement sur WORLDLINE 23/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 54,2 € Ecart / Objectif Moyen -0,72% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre P. F. D. Gilles Grapinet Chief Executive Officer & Director Thierry Breton Non-Executive Chairman Christophe M. W. V. Duquenne Chief Technology & Operations Officer Eric Heurtaux Chief Financial Officer Gilles Arditti Independent Director