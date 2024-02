Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques. La plupart des marchés asiatiques sont ouverts ce mardi, mais l'activité et les volumes de transactions seront plus faibles que d'habitude en raison des vacances du Nouvel An lunaire et de la fermeture de la Chine cette semaine, ce qui pourrait continuer à limiter la hausse des marchés boursiers de la région.

Pour l'essentiel, la fête mondiale du "risk-on" se poursuit - le S&P 500 dépasse les 5 000 points, le Nasdaq et l'indice MSCI World s'approchent de nouveaux records, et le bitcoin dépasse les 50 000 dollars. Mais à part le Japon, l'Asie ne participe pas pleinement à la fête.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a chuté trois jours de suite, bien que les pertes de vendredi et de lundi n'aient été que d'environ 0,1 %. Wall Street a beau balayer d'un revers de main la relative bonne tenue du dollar et des rendements obligataires américains, les actions des pays émergents et asiatiques ont plus de mal.

Le calendrier économique en Asie est léger mardi - le sentiment des consommateurs australiens et l'inflation des prix de gros au Japon sont les principales publications - tandis que le gouverneur de la banque centrale philippine Eli Remolona prendra la parole pour marquer la publication du rapport sur la stabilité financière de 2023.

Les chiffres de l'inflation des prix de gros au Japon pourraient faire bouger le yen, qui est en vue de 150 pour un dollar pour la première fois depuis la mi-novembre, alors que le débat autour de la sortie de la Banque du Japon d'une politique ultra-libre s'intensifie.

L'inflation annuelle des prix de gros en décembre est restée stable, ralentissant pour le douzième mois consécutif et indiquant que la pression de l'inflation des prix à la consommation se dissipera bientôt.

Toutes choses égales par ailleurs, la BOJ n'est donc plus obligée de "normaliser" sa politique et de mettre un terme à ses mesures de relance monétaire massives dans un avenir proche. Toutefois, comme l'a noté le Fonds monétaire international vendredi, l'inflation actuelle est largement répartie entre les biens et les services pour la première fois depuis trois décennies.

Alors que l'économie japonaise continue de se redresser, la demande intérieure remplace la hausse des coûts comme principal moteur de l'inflation, l'écart de production se réduisant et les pénuries de main-d'œuvre s'intensifiant, a déclaré le FMI.

Dans une interview accordée à Reuters vendredi, le premier directeur général adjoint du FMI, Gita Gopinath, a déclaré que la Banque du Japon devrait envisager de mettre fin à son contrôle de la courbe des taux et à ses achats massifs d'actifs dès maintenant, puis de relever progressivement les taux d'intérêt.

Pour leur part, les marchés monétaires estiment qu'il y a une chance sur trois que la BOJ relève ses taux de 10 points de base le mois prochain, mettant ainsi fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs.

Mais le Japon se trouve actuellement dans une situation privilégiée : la croissance se porte bien et la faiblesse du yen alimente un boom boursier qui a propulsé les marchés à des niveaux inégalés depuis 34 ans. Et si le ralentissement de l'inflation des prix de gros entraîne une baisse de l'inflation des prix à la consommation, la Banque du Japon voudra-t-elle faire tanguer le bateau si tôt ?

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation de gros au Japon (janvier)

- Confiance des consommateurs australiens (février)

- Discours du chef de la banque centrale philippine, M. Remolona