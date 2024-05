Amiral Gestion : premier closing pour le fonds Amiral Climate Solution Debt Fund I

Le 16 mai 2024 à 15:53 Partager

Amiral Gestion annonce le premier closing pour un montant supérieur à 110 millions d’euros du fonds Amiral Climate Solution (ACS) Debt Fund I réunissant un groupe d'investisseurs institutionnels de premier rang. Cette stratégie de dette bridge non cotée vise à financer le déploiement d’actifs de production d'énergies renouvelables et de toute infrastructure permettant de réduire les émissions de CO2 sur l'ensemble des segments de l'économie.



Le fonds est classé article 9 du règlement SFDR avec une part majoritaire des investissements alignée à la taxonomie européenne.



Cette stratégie de dette d'infrastructures non cotée s'inscrit dans le prolongement de l'engagement de la société de gestion en faveur de la transition énergétique et climatique.



Pour sa seconde période de souscription, la société de gestion va, en plus de poursuivre la commercialisation auprès de la clientèle institutionnelle, ouvrir la stratégie aux clients privés. Il leur sera possible d'investir au travers d'un fonds nourricier pour un minimum de souscription de 100 000 euros. La taille cible attendue du fonds ACS Debt Fund I est de 350 millions d'euros.