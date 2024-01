Si les tribunaux fédéraux donnent leur feu vert, l'Alabama prévoit jeudi d'inaugurer la première nouvelle méthode d'exécution judiciaire depuis l'introduction des injections létales en 1982.

La nouvelle méthode est l'asphyxie à l'aide d'un gaz inerte : Les bourreaux de l'administration pénitentiaire de l'Alabama attacheront au visage du prisonnier un masque respiratoire de sécurité industrielle fabriqué dans le commerce et relié à un bidon d'azote pur sous pression destiné à le priver d'oxygène.

Ce moment est suivi de près, avec des implications à la fois pour les autres États qui pratiquent la peine capitale et pour les abolitionnistes qui cherchent à mettre fin à cette pratique, ainsi que pour les entreprises qui fabriquent des masques, des bidons d'azote et d'autres équipements requis par la nouvelle méthode.

"Si cette exécution est couronnée de succès, nous verrons l'hypoxie azotée se répandre dans tout le pays", a déclaré le révérend Jeff Hood, conseiller spirituel de Kenneth Smith, condamné pour le meurtre d'Elizabeth Sennett en 1988. M. Smith devrait être le premier prisonnier à être soumis à cette méthode, que l'Alabama appelle "hypoxie à l'azote", jeudi soir au centre correctionnel Holman de l'Alabama.

"Si cette méthode échoue, Kenny sera soumis à d'horribles souffrances et je serai en danger, mais cela arrêtera la progression de l'hypoxie azotée dans d'autres juridictions, ce qui nous place dans une situation très étrange de Catch-22", a déclaré M. Hood. L'Oklahoma et le Mississippi ont également approuvé des protocoles similaires d'asphyxie à l'azote au cours des dernières années, mais ne les ont pas encore mis en œuvre.

L'Alabama a tenté pour la première fois d'exécuter Smith en 2022 par injection létale, mais a avorté après plusieurs heures d'efforts infructueux pour insérer l'aiguille d'une ligne intraveineuse dans son corps.

La semaine dernière, le procureur général de l'Alabama, Edmund LaCour, a déclaré aux juges fédéraux que l'État avait depuis lors mis au point "la méthode d'exécution la plus indolore et la plus humaine connue de l'homme".

Les avocats de M. Smith ne sont pas d'accord et demandent à la Cour d'ordonner l'arrêt de la deuxième tentative d'exécution, prévue jeudi à 18 heures. Ils affirment que la nouvelle méthode, en particulier l'utilisation d'un masque respiratoire, pourrait facilement mal tourner si l'étanchéité du masque était imparfaite et si de l'oxygène s'infiltrait dans le corps.

Mercredi, ils ont demandé une nouvelle injonction d'urgence à la cour d'appel américaine du 11e circuit, après que l'Alabama eut informé la cour, la veille au soir, qu'il révisait son protocole pour que le dernier repas de M. Smith ait lieu avant 10 heures du matin, car il craignait de vomir dans le masque et de s'étouffer.

RECONNAÎTRE LES RISQUES

Au cours des 15 derniers mois, M. Hood a été ministre aux côtés de quatre autres hommes lors de leurs exécutions, toutes des injections létales utilisant un barbiturique. C'est la première fois qu'il a dû signer un formulaire reconnaissant le risque qu'une méthode d'exécution fait courir aux autres personnes présentes dans la chambre d'exécution.

Comme l'indique le formulaire de renonciation, l'azote est un gaz invisible, inodore et insipide qui constitue environ 78 % de l'air respirable normal. Si la concentration d'azote est augmentée, déplaçant l'oxygène, il y a un risque d'inconscience et même de mort.

Dans ses lignes directrices pour 2020, l'American Veterinary Medical Association a déclaré que l'azote pouvait être utilisé pour euthanasier les porcs, mais pas les autres mammifères, car il pourrait provoquer une détresse ou des convulsions. L'azote a été préconisé par le mouvement pour le droit à la mort et utilisé avec succès dans les suicides assistés, mais il est plus couramment déployé à l'aide d'une cagoule remplie d'azote au-dessus de la tête.

Le ministre Hood a signé le formulaire de reconnaissance, mais il a demandé à l'Alabama de lui garantir la présence de réservoirs d'oxygène, de personnel paramédical et d'ambulances à proximité. Il a déclaré n'avoir reçu aucune réponse.

L'administration pénitentiaire n'a pas répondu aux questions. Il a déjà indiqué qu'il y aurait des appareils de mesure de l'oxygène dans la chambre et décrit la possibilité que les niveaux d'oxygène chutent dangereusement dans la chambre comme un "événement hautement improbable".

Les avocats de M. Smith se sont également plaints de la décision de l'Alabama de ne pas effectuer le test décrit dans le manuel du fabricant du masque pour s'assurer de son étanchéité.

Le groupe de pression Worth Rises, basé à New York, a organisé une campagne d'envoi de lettres à Allegro Industries, le fabricant d'équipements de sécurité basé en Caroline du Sud qui a fabriqué le masque acquis par l'Alabama, lui demandant d'interdire l'utilisation de ses produits lors des exécutions.

"Stéphanie Boucher, porte-parole de la société mère d'Allegro, Walter Surface Technologies, basée au Canada, a déclaré qu'elle n'était pas prête à faire une quelconque déclaration au sujet du masque.