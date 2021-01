Bourse Zurich: le SMI entame l'année avec optimisme

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé lundi du bon pied sa première séance de l'année. Dans un marché encore calme, les investisseurs prenaient leurs marques après une année boursière volatile, au terme de laquelle l'indice vedette SMI a enregistré une progression de 0,82%.

"En ce début d'année, les principales nouvelles du weekend sont les thèmes majeurs de 2020, avec la hausse du nombre de contaminations au coronavirus qui conduit à de nouvelles restrictions dans plusieurs pays", ont souligné les analystes de Deutsche Bank Research dans une note. Selon ces derniers, "la grande question pour l'économie mondiale sera de savoir à quelle vitesse les gens seront vaccinés".

Pour leurs homologues d'Activtrades, "le déploiement des vaccins, le soutien des banques centrales et les aides publiques soutiennent les marchés et devraient constituer l'un des principaux moteurs au premier trimestre".

Le Royaume-Uni devient ce lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique Astrazeneca et de l'Université d'Oxford contre le Covid-19. Ce vaccin a également été autorisé par l'Argentine ainsi que, dimanche, par l'Inde, ce qui va permettre à ce pays de 1,3 milliard d'habitants de démarrer une des campagnes de vaccination les plus massives du monde.

A la Bourse suisse vers 10h48, l'indice vedette SMI progressait de 0,91% à 10'800,73 points, après avoir terminé mercredi, la dernière séance de 2020, en hausse de 0,20%. Le SLI prenait pour sa part 1,02% à 1699,27 points, porté par la quasi-totalité des valeurs vedettes le composant. L'indice élargi SPI gagnait quant à lui 0,87% à 13'443,19 points.

Dans un marché calme se remettant lentement des célébrations de fin d'année, la bancaire Julius Bär (+2,4%), ainsi que les valeurs technologiques AMS (+2,4%) et Logitech (+2,3%) affichaient les meilleures progressions.

Rare "blue chips" à avoir publié une information, UBS (+1,8%) était également recherchée. La banque aux trois clés a avancé son assemblée générale au 8 avril. Credit Suisse (+1,7%) a pour sa part bouclé son programme de rachat d'actions de l'année dernière.

Les trois poids lourds de la cote Novartis (+0,5%), Roche (+0,7%) et Nestlé (+0,7%) affichaient des hausses plus modestes. Roche était pénalisé par des abaissements d'objectif de cours et de recommandation par JPMorgan et Bernstein.

Kühne+Nagel (+0,3%) a quant à lui finalisé la restructuration de son activité de logistique contractuelle, tandis que SGS (+0,2%) a mis un point final à l'acquisition de Synlab Analytics & Services.

Lonza (-0,1%) était la seule valeur à reculer. L'action s'est cependant envolée de près de 62% l'année dernière.

Sur le marché élargi, Ypsomed (+3,9%) faisait figure d'exception avec une solide progression. Le fabricant de dispositifs d'injection et de perfusion est parvenu à régler son litige avec l'américain Insulet. Un dividende spécial sera proposé aux actionnaires.

Meyer Burger (+12,8%) faisait encore mieux. Le groupe a reçu en Allemagne des aides publiques d'un total de 22,5 millions d'euros pour produire des cellules photovoltaïques respectueuses de l'environnement.

