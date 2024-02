Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en hausse mercredi, soutenus par l'étroitesse de l'offre de bovins aux Etats-Unis et par des prises de position à l'approche du rapport mensuel sur les parcs d'engraissement de bovins prévu plus tard dans la semaine, ont indiqué les négociants.

Le contrat de référence pour les bovins vivants d'avril s'est établi en hausse de 0,375 cent à 187,700 cents la livre après avoir atteint 188,900 cents, son plus haut niveau depuis le 3 novembre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement ont clôturé en ordre dispersé, le contrat de mars le plus actif ayant baissé de 0,025 cent à 251,350 cents la livre et celui d'avril ayant augmenté de 0,575 cent à 255,925 cents.

Avant la publication du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur les bovins d'engraissement, prévue vendredi, les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que le gouvernement signale que les placements de bovins dans les parcs d'engraissement américains en janvier ont chuté de 11,6 % par rapport à l'année précédente.

Le cheptel bovin américain a atteint son niveau le plus bas depuis plus de soixante-dix ans après que la sécheresse de ces dernières années a réduit la quantité de pâturages.

Les conditionneurs de viande bovine, confrontés à des marges négatives, ralentissent le rythme des abattages cette semaine. L'abattage de bétail de mercredi a totalisé 120 000 têtes, selon l'USDA, et le nombre de têtes depuis le début de la semaine (349 000) est en baisse par rapport aux 363 000 têtes d'il y a une semaine et aux 353 247 têtes d'il y a un an.

Les contrats à terme sur les porcs du CME ont terminé sur une note légèrement contrastée. Les porcs maigres d'avril ont gagné 0,300 cent à 85,975 cents la livre, tandis que les porcs de juin ont perdu 0,200 cent à 97,975 cents.

L'indice des porcs maigres du CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a augmenté à 76,80 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 8 novembre.