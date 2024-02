Les contrats à terme sur les bovins vivants du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé à leur plus haut niveau depuis près de trois mois vendredi, soutenus par la bonne tenue des échanges de bovins au comptant cette semaine et par les données gouvernementales confirmant que le cheptel américain est le plus petit depuis 1951, selon les négociants.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du CME pour le mois d'avril se sont établis en hausse de 0,575 cent à 183,750 cents la livre après avoir atteint 184,300 cents, le plus haut niveau du contrat depuis le 7 novembre.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement de mars ont terminé en baisse de 0,075 cent à 244,800 cents la livre, en raison de prises de bénéfices après avoir atteint 246,125 cents, son niveau le plus élevé depuis le 20 octobre.

Les bovins prêts pour le marché se sont négociés cette semaine sur les marchés au comptant du Texas à environ 178 $ le quintal et au Kansas à 179 $, soit une hausse de 3 à 4 $ par rapport à la majeure partie des transactions de la semaine dernière. Les prix plus élevés reflètent l'impact des températures hivernales glaciales de la mi-janvier qui ont réduit le poids des bovins, selon les analystes.

Les négociants ont continué à digérer le rapport sur les stocks de bovins publié mercredi par le ministère américain de l'agriculture (USDA), qui a indiqué que le nombre total de bovins américains au 1er janvier était de 87,2 millions de têtes, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente et le plus petit nombre depuis 1951.

Ce rapport correspondait à peu près aux attentes du marché et reflétait l'impact d'une sécheresse pluriannuelle dans les plaines qui a incité les éleveurs à réduire leurs troupeaux en raison de la réduction des zones de pâturage et de l'augmentation des coûts de l'alimentation animale.

Les prix de gros du bœuf étaient mitigés vendredi après-midi, les morceaux de choix étant vendus à 293,08 dollars le quintal, en baisse de 1,86 dollar par rapport à jeudi, tandis que les morceaux sélectionnés ont augmenté de 22 cents pour atteindre 283,47 dollars le quintal, d'après les données de l'USDA.

Les contrats à terme sur les porcs de la CME ont terminé en hausse, le contrat de référence d'avril s'établissant à 83,825 cents la livre, soit une augmentation de 0,075 cent.

L'indice des porcs maigres de la CME, une moyenne pondérée sur deux jours des prix au comptant, a atteint 72,71 cents la livre, son niveau le plus élevé depuis le 23 novembre.

L'USDA a fixé le prix de la carcasse de porc à 88,40 dollars le quintal, en baisse de 19 cents par rapport à jeudi.