Le dollar canadien s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis près de cinq mois par rapport à sa contrepartie américaine jeudi, en raison de la chute des prix du pétrole et des données sur l'inflation aux États-Unis qui suggèrent un retard dans les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le huard a baissé de 0,1 % à 1,3685 pour un dollar américain, ou 73,07 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 22 novembre à 1,3725.

"Le billet vert s'envole contre tous ses rivaux, écrasant les fondamentaux nationaux", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay.

"Cela s'explique par le fait que l'inflation américaine a été plus élevée que prévu hier et que l'inflation des services a été plus forte que prévu aujourd'hui, ce qui ouvre la voie à un début plus tardif du cycle d'assouplissement américain et à un résultat moins profond.

Les données sur les prix à la production aux États-Unis pour le mois de mars ont montré que le coût des services a augmenté de 0,3 % après avoir augmenté dans les mêmes proportions en février. Ces données font suite à la publication, mercredi, de données sur les prix à la consommation qui ont ébranlé les investisseurs.

Le huard est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois après que la Banque du Canada a déclaré mercredi qu'une réduction des taux d'intérêt en juin était possible si la tendance récente au ralentissement de l'inflation se maintenait.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la banque centrale canadienne réduise ses taux de 58 points de base cette année, contre 43 points de base pour la Fed. < 0#BOCWATCH <

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a baissé de 1,4 % à 85,02 dollars le baril à la suite d'une importante panne de raffinerie aux États-Unis.

Le rendement canadien à 10 ans a augmenté de 3,2 points de base à 3,728%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 16 novembre à 3,763%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Richard Chang)