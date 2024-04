CLS Group, le plus grand système de règlement de devises, a déclaré mardi qu'il ne modifierait pas l'heure limite de réception des instructions de paiement pour les opérations de change, ce qui porte un coup aux gestionnaires d'actifs étrangers qui espéraient un répit par rapport à une nouvelle règle américaine les exposant à un risque d'échec des transactions.

À partir du 28 mai, la Securities and Exchange Commission des États-Unis exige que les investisseurs commencent à régler les transactions sur actions américaines un jour après la transaction, ou T+1, au lieu des deux jours actuels.

Cette mesure, qui vise à réduire le risque de marché, un domaine d'action privilégié depuis la frénésie commerciale de GameStop, réduira le temps nécessaire aux gestionnaires étrangers pour trouver les dollars nécessaires au paiement de leurs titres. Cela a conduit certains gestionnaires à demander à CLS de voir ce qu'elle pouvait faire pour les aider.

"Nous ne modifierons pas notre calendrier opérationnel, car certains de nos membres ne sont pas en mesure de le supporter", a déclaré Lisa Danino-Lewis, responsable de la croissance chez CLS.

Plus de 40 % des membres de CLS ayant déclaré qu'il leur faudrait jusqu'à un an pour procéder aux changements technologiques et opérationnels nécessaires, CLS, dont le siège est à New York, a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter de retard à l'heure actuelle.

La modification de l'échéance actuelle de minuit CET (2200 GMT, 27 mai) pour la soumission des instructions relatives aux opérations de change en vue d'un règlement le jour suivant nécessiterait également des changements réglementaires et une évaluation plus complète des risques, a déclaré CLS.

CLS a déclaré qu'elle continuerait à surveiller le marché après le passage des États-Unis à un cycle de règlement plus court en mai, et qu'elle restait disposée à réexaminer la question si quelque chose d'inattendu se produisait. Elle prévoit de publier des mises à jour en juin et en septembre.

Les membres de CLS qui ne peuvent s'adapter à ce changement représentent environ 50 % des 6 500 milliards de dollars de valeur quotidienne moyenne (VQM) des transactions réglées par CLS.

Une enquête menée auprès d'entreprises européennes a révélé qu'en raison du T+1, 40 % des opérations de change quotidiennes des gestionnaires d'actifs, soit 50 à 70 milliards de dollars, devraient être réglées en dehors de la sécurité du CLS, un chiffre qui pourrait atteindre des centaines de milliards en cas de volatilité des marchés.

À la demande des gestionnaires, CLS a commencé à étudier l'été dernier si son service CLSSettlement pouvait accepter des soumissions plus tardives pour le règlement des opérations de change le jour suivant sans déstabiliser les marchés.

Plus de 50 % des gestionnaires d'actifs qui ont participé à la campagne de sensibilisation de CLS ont déclaré qu'ils pouvaient réduire la majorité de leurs risques par l'intermédiaire de CLS sans aucun changement. Quelque 35 % d'entre eux n'ont pas encore déterminé comment ils réagiront au T+1.

Basu Choudhury, responsable des partenariats et des initiatives stratégiques chez OSTTRA, un fournisseur de solutions post-marché, a déclaré que la décision de CLS de ne pas modifier le seuil de déclenchement montre la "difficulté d'apporter des changements radicaux" aux systèmes post-marché en si peu de temps.

"L'écosystème du marché des changes est très soigneusement équilibré et toute modification des structures doit donc être examinée avec soin", a déclaré M. Choudhury. "Mais nous sommes de retour à la case départ en ce qui concerne le défi de régler en toute sécurité les opérations de change en fonction de T+1.