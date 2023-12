Un juge des faillites américain a approuvé la réorientation du prêteur de crypto-monnaies Celsius Network vers le minage de bitcoins, estimant que la société pouvait s'écarter d'un plan de faillite précédemment approuvé parce que les créanciers et les clients n'étaient pas plus mal lotis dans le cadre de la nouvelle restructuration.

Le juge des faillites Martin Glenn, à Manhattan, a déclaré mercredi que le plan de faillite approuvé en novembre contenait suffisamment de souplesse pour permettre à Celsius de passer à un plan de secours après avoir rencontré des difficultés avec la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

Celsius s'est placée sous la protection du chapitre 11 en juillet 2022. Elle est l'un des nombreux prêteurs de crypto-monnaies à avoir fait faillite à la suite de la croissance rapide du secteur pendant la pandémie de COVID-19.

Celsius avait revu à la baisse ses ambitions plus larges de percevoir des commissions sur la validation des transactions en crypto-monnaies et de lancer de nouvelles lignes d'activité après que la SEC a rejeté ce plan.

Ce changement signifie également que Celsius se sépare de certains des soumissionnaires externes qui ont été sélectionnés pour gérer la nouvelle société, laissant à la société minière US Bitcoin Corp la responsabilité de gérer la nouvelle activité minière détenue par les créanciers.

US Bitcoin Corp, fondée par Asher Genoot de Hut 8, devait à l'origine gérer Celsius aux côtés d'autres entreprises d'un consortium de soumissionnaires comprenant Arrington Capital et appelé collectivement "Fahrenheit".

Certains créanciers, ainsi que l'organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la justice, ont fait valoir que le changement était suffisamment important pour que Celsius doive soumettre la proposition à un nouveau vote des créanciers.

M. Glenn s'est d'abord montré favorable à cet argument, déclarant lors d'une audience du 30 novembre que le plan minier "n'était pas l'accord sur lequel les créanciers avaient voté". Mais M. Glenn a finalement approuvé l'accord sans exiger un nouveau vote.

"C'est un jour important pour les créanciers de Celsius et nous continuons à nous concentrer sur la distribution rapide des crypto-monnaies", a déclaré jeudi Chris Ferraro, PDG par intérim de Celsius.

Celsius prévoit de sortir de la faillite au début de l'année 2024.

Le plan de faillite réduit de Celsius libère également 225 millions de dollars d'actifs en crypto-monnaies qui auraient été utilisés pour financer les nouveaux secteurs d'activité qui ont été rejetés par la SEC.

En conséquence, davantage de crypto-monnaies de Celsius seront restituées aux clients, a écrit Glenn, et les clients recevront également des parts dans la nouvelle entreprise de minage de bitcoins. (Reportage de Dietrich Knauth à New York, édition de Daniel Wiessner et Matthew Lewis)