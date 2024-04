L'euro et le yen n'ont pratiquement pas bougé dans les échanges asiatiques lundi et le dollar américain s'est maintenu juste à côté de ses plus hauts niveaux depuis cinq mois après l'agitation politique et géopolitique de la semaine dernière.

Les yeux sont tournés vers le yen cette semaine, avec la révision de la politique de la Banque du Japon (BOJ) vendredi, l'élément le plus important du calendrier économique.

Le yen a atteint 154,70 pour un dollar, non loin de 154,79, son plus bas niveau en 34 ans, la semaine dernière, et suffisamment proche du niveau de 155 qui est la prochaine alerte des traders pour une éventuelle intervention des autorités japonaises.

L'indice du dollar, pondéré en fonction des échanges commerciaux, était supérieur à 106, mais en deçà des sommets de cinq mois atteints la semaine dernière après les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et une série de données sur l'inflation plus élevées que prévu, qui ont contraint à réduire les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

L'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui avaient entraîné une forte hausse du dollar, des prix de l'or et du pétrole brut vendredi et qui avaient ébranlé les marchés boursiers, a également contribué à tempérer la volatilité. Téhéran a minimisé l'attaque de drone menée par Israël en représailles contre l'Iran, dans ce qui semble être un geste visant à éviter une escalade régionale.

"L'attention sera portée sur la réunion de la BOJ, mais il est trop tôt pour qu'elle modifie sa politique, et le marché ne donne aucune chance à un changement de taux", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Se référant aux swaps de taux japonais, M. Weston a déclaré qu'il ne voyait "aucun changement prévu pour cette réunion", mais qu'une hausse de 10 points de base était prévue pour juillet et de 25 points de base pour décembre.

Outre la réunion de la BOJ et une série de résultats d'entreprises américaines, les investisseurs prendront également connaissance des données du produit intérieur brut américain du premier trimestre jeudi et de la mesure de l'inflation visée par la Fed, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE).

"Les marchés continuent à se défaire de la fuite vers les obligations de qualité, étant donné la désescalade de la situation au Moyen-Orient, a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior des taux pour l'Asie-Pacifique chez TD Securities.

"Cet apaisement des tensions devrait ramener l'attention du marché sur les données.

La force du dollar a également prévalu lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont tenues la semaine dernière à Washington, et les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont publié une rare déclaration commune sur la question.

S'exprimant après la réunion des dirigeants financiers du Groupe des 20 (G20) à Washington, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale japonaise pourrait relever à nouveau ses taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation, soulignant ainsi le dilemme que représente la faiblesse de la monnaie pour les décideurs politiques.

Le yen a été l'un des plus grands perdants par rapport au dollar cette année, avec des pertes atteignant 9 %.

Pourtant, si la remise en question de l'assouplissement de la Fed a conduit à une réévaluation générale des calendriers de réduction des taux au niveau mondial, les attentes de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) de commencer à réduire leurs taux d'ici le milieu de l'année sont toujours intactes.

Madis Muller, responsable politique de la BCE, a déclaré vendredi que la banque centrale pourrait réduire les taux d'intérêt "plusieurs fois" d'ici la fin de l'année après une première décision en juin si l'inflation se comporte comme prévu, à l'instar de ce que Christine Lagarde, présidente de la BCE, avait laissé entendre la semaine dernière, sans toutefois s'engager à l'avance sur une quelconque trajectoire des taux d'intérêt.

Robert Holzmann, de la BCE, a toutefois déclaré que la BCE ne réduirait probablement pas ses taux cette année autant que prévu si la Fed ne bouge pas.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, et le sous-gouverneur, Dave Ramsden, ont fait allusion la semaine dernière au ralentissement attendu de l'inflation en Grande-Bretagne. La livre sterling a atteint vendredi 1,2367 dollar, son niveau le plus bas depuis la mi-novembre. Elle était à 1,2383 $ en dernier lieu.

Les analystes ne pensent pas que les rendements des bons du Trésor américain puissent encore augmenter, étant donné le peu de données économiques prévues pour le reste du mois et le fait qu'ils ont déjà augmenté, les investisseurs ayant réévalué les attentes de la Fed.

Les rendements des obligations à deux ans ont augmenté de 38 points de base ce mois-ci pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis cinq mois, à savoir 5,0090 %.

Le yuan chinois a glissé à 7,2432 pour un dollar, son niveau le plus faible depuis la mi-novembre de l'année dernière, malgré le fait que le repère quotidien de la banque centrale l'ait orienté à la hausse et le soutien des banques d'État.

Le dollar australien a rebondi de 0,3 % à 0,6440 $, après avoir chuté de 0,7 % la semaine dernière pour atteindre son plus bas niveau en cinq mois, à 0,6363 $. Le dollar néo-zélandais a gagné 0,4 % à 0,5915 $, après avoir perdu 0,8 % la semaine dernière pour tester un niveau de soutien majeur de 0,5863 $.

Le bitcoin a augmenté de 1% à 65 670 $. La plus grande crypto-monnaie du monde a terminé sa "réduction de moitié" le week-end dernier, un phénomène qui se produit environ tous les quatre ans et qui vise à réduire le taux de création des bitcoins.

