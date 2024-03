Non, il ne s’agit pas de vous raconter l’épopée d’Orphée pour récupérer des Enfers, feue sa dulcinée Eurydice. Mais comme nous le mentionnions la semaine dernière, le yen fait l’unanimité, contre lui. Car vous pouvez prendre quasiment n’importe quelle autre devise du G10 et vous rendre compte qu’elle fait mieux que la devise japonaise. A quand le retour sur Terre ?

Régulièrement dans ces colonnes, nous mentionnons la relation qui existe entre la performance d’une devise et la politique monétaire de son pays. Plus précisément, les anticipations de la politique monétaire influent sur le forex. Classiquement, les cambistes aiment faire du carry trade. C’est rassurant intellectuellement et bon an mal an, votre argent travaille alors que vous dormez. On tutoie le bonheur de tout investisseur ! Bien évidemment, tout n’est pas aussi simple dans la vraie vie et de nombreux facteurs peuvent expliquer des variations opposées. Il en est ainsi de la lire turque par exemple, mais c’est un autre sujet sur lequel nous reviendrons certainement prochainement.

Depuis des années, le yen sous-performe propulsant du même coup l’indice phare de la bourse japonaise, le Nikkei 225 sur de nouveaux records historiques. Il aura fallu attendre 34 ans pour observer ce phénomène, soit presque l’aphélie de la comète de Halley (Ok, je vous l’accorde, on parle d’unité astronomiques dans le cas présent et pas d’années).

Source : Bloomberg

Le yen souffre terriblement du différentiel de rendement avec les Etats-Unis. La meilleure manière de l’illustrer est de regarder le graphique ci-dessus qui retrace l’évolution de la devise japonaise (en bleu) et du spread entre le rendement du 10 ans japonais et celui du 10 ans américain (en blanc). La similarité des courbes frôle la perfection, du moins depuis début 2021. Si vous voulez anticiper un retournement du JPY, il faut donc être capable de prédire l’évolution du spread. Pour ce, je vous invite à (re)découvrir l’article de la semaine dernière consacré à ce sujet. En attendant, on pourra toujours surveiller la résistance à 151.90 sur l’USDJPY pour tenter quelques positions vendeuses.