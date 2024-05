Devises : parités en ordre dispersé, le Yen faiblit encore

Le 13 mai 2024 à 20:13 Partager

Les parités face au Dollar ont évolué en ordre dispersé ce lundi avec une progression de +0,2% de l'Euro vers 1,0790, de +0,3% de la Livre vers 1,2560... mais c'était compensé par un repli de -0,35% du yen vers 156,25 et un effritement de -0,2% du Franc suisse vers 0,9080.

Du coup, le '$-Index' finit peu changé, avec un écart inférieur à 0,1% vers 105,20.



Les cambistes restent l'arme au pied -ce qui fut largement la règle la semaine dernière- mais s'attendent à une semaine plus animée avec des chiffres relatifs à l'inflation US mercredi mais aussi une intervention de Jerome Powell dès demain : il s'exprimera à l'occasion de la conférence annuelle de l'Association des banquiers étrangers organisée à Amsterdam.



Le président de la Fed livrera t'il quelques éléments sur ses anticipations d'inflation (avril fut le 37ème mois à plus de 3%) ?

L'inflation demeure 'LE' sujet car un discours plus confiant dans la reprise d'une trajectoire descendante (en direction de 2%) relancerait les spéculations sur 3 baisses de taux cette année (juillet, septembre, décembre) alors que le consensus actuel n'en espère que 2 et en tient une seule pour certaine en fin d'année.

Une autre question concerne le Japon avec une croissance qui ralentit, une inflation qui progresse... et un Yen qui retombe inexorablement vers ses planchers historiques depuis une semaine (vers 156,5/$ ce soir).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.