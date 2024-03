L'entreprise publique française EDF a déclaré vendredi qu'elle allait réorganiser son activité nucléaire dans le but d'améliorer ses performances avant les investissements prévus par le gouvernement dans le secteur de l'énergie nucléaire.

L'année dernière, le gouvernement français a racheté les parts d'EDF qu'il ne possédait pas encore et a retiré ses actions de la bourse, alors qu'il lançait un vaste programme visant à augmenter le nombre de centrales nucléaires dans un pays qui dépend principalement de l'énergie nucléaire.

EDF a déclaré qu'elle réorganiserait son activité nucléaire principale en quatre directions et une unité à compter du 1er avril.

"Le groupe EDF est appelé à jouer un rôle majeur dans la relance d'un programme nucléaire", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Cette évolution vise à regrouper les expertises et les compétences dans des spécialités majeures ... pour améliorer les performances, et à renforcer le travail transversal au sein de l'entreprise", a ajouté EDF.

Le PDG d'EDF, Luc Remont, avait annoncé cette réorganisation à la mi-2023. Les plans visent également à surmonter les problèmes récurrents qui ont réduit la production en 2022.

"Nous assistons actuellement à une reprise sans précédent de l'énergie nucléaire, ce qui représente des défis considérables pour EDF", a déclaré M. Remont dans le communiqué de vendredi.

La direction de la stratégie, des technologies, de l'innovation et du développement sera dirigée par Xavier Ursat, la direction des projets et de la construction par Thierry Le Mouroux, la direction de l'ingénierie et de la supply chain par Alain Tranzer et la direction de l'ingénierie nucléaire et de la supply chain par Cédric Lewandowski.

Les quatre hommes ont également été nommés senior executive vice president du groupe.

Bernard Fontana, également nommé senior executive vice president du groupe, sera en charge de l'unité industrie et services.

En début de semaine, EDF a déclaré qu'elle demanderait à Béatrice Buffon de remplacer Bruno Bensasson en tant que directeur général d'EDF Renewables le mois prochain, et qu'elle procéderait à une révision de ses capacités internationales. (Reportage de Benoit Van Overstraeten ; Rédaction de Ros Russell)