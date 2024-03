La Turquie organise des élections municipales dans 81 provinces le dimanche 31 mars. Le parti AK du président Tayyip Erdogan (AKP) vise à reconquérir les villes qu'il a perdues en 2019, notamment la plus grande ville du pays, Istanbul, et la capitale, Ankara.

Dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 7 heures à 16 heures dans les provinces orientales et de 8 heures à 17 heures dans le reste du pays. Les premiers résultats sont attendus pour 22 heures (19 heures GMT) dimanche.

Les analystes considèrent le vote comme une mesure nationale du soutien d'Erdogan et de la durabilité de l'opposition, en particulier celle du maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu. On s'attend à une course serrée dans cette ville qui compte plus de 16 millions d'habitants et qui génère plus d'un quart du PIB du pays.

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Lors du dernier scrutin local de 2019, le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), a choqué Erdogan en l'emportant à Istanbul et à Ankara, mettant ainsi fin à plus de deux décennies de règne de l'AKP et de ses prédécesseurs islamistes.

M. Erdogan, qui dirige la Turquie depuis plus de vingt ans et a mené une campagne acharnée pour l'AKP ces dernières semaines, a entamé sa carrière politique en tant que maire d'Istanbul en 1994.

Selon le Conseil électoral suprême, près de 11 millions de personnes ont le droit de voter dans la ville. Le taux de participation aux élections générales et locales est très élevé en Turquie, puisqu'il avoisine les 90 %.

Le principal adversaire du maire sortant du CHP, M. Imamoglu, est le candidat de l'AKP, M. Murat Kurum, ancien ministre du gouvernement. Les sondages donnent un léger avantage à Imamoglu.

En mai dernier, Erdogan a été réélu président et son alliance a remporté la majorité au parlement lors d'élections générales serrées - un résultat qui a divisé et découragé l'alliance du CHP et d'autres partis d'opposition.

POURQUOI CELA EST-IL IMPORTANT ?

Le budget de la municipalité métropolitaine d'Istanbul éclipse les 80 autres villes du pays avec 516 milliards de lires (16,05 milliards de dollars) en 2024, y compris ses filiales. Le budget de la deuxième ville, Ankara, est de 92 milliards.

Le contrôle des grandes villes et de leurs budgets peut permettre aux partis d'avoir leur mot à dire en matière de financement, de contrats et de création d'emplois, ce qui renforce leur popularité sur la scène nationale.

Istanbul revêt une importance particulière pour Erdogan, qui s'est hissé sur la scène politique nationale lorsqu'il en était le maire, entre 1994 et 1998.

Imamoglu s'est imposé comme la principale alternative de l'opposition à Erdogan. S'il remporte un second mandat de maire, il se présentera très probablement au prochain scrutin présidentiel, selon les analystes, tandis qu'une défaite pourrait freiner sa carrière et plonger l'opposition dans un désarroi encore plus grand.

Pour M. Erdogan, la reconquête d'Istanbul et d'Ankara le conforterait dans sa quête d'une nouvelle constitution qui pourrait potentiellement prolonger son règne au-delà de 2028, date de la fin de son mandat actuel, selon les analystes.

Selon la constitution actuelle, la présidence est limitée à deux mandats. M. Erdogan a obtenu un troisième mandat l'année dernière grâce à un vide juridique résultant de la transition vers un système présidentiel en 2018, son premier mandat ayant été effectué sous l'ancien système.

"Le test électoral est également important pour la poursuite par Erdogan d'une nouvelle constitution (ou d'amendements constitutionnels) visant à contourner les limites des mandats présidentiels et à supprimer les éléments restants de l'indépendance judiciaire", a déclaré Wolfango Piccoli, co-président de Teneo.

QUI SONT LES CANDIDATS ?

MURAT KURUM, AKP, ISTANBUL :

Kurum, 47 ans, a été ministre de l'environnement et de l'urbanisation de juillet 2018 à juin dernier, quittant son poste après les élections générales de 2023. Il a ensuite été élu député d'Istanbul.

Né à Ankara, M. Kurum a travaillé à l'agence publique de logement de masse TOKI de 2005 à 2009, puis comme directeur général d'Emlak Konut, une société d'investissement immobilier gérée par le gouvernement.

EKREM IMAMOGLU, CHP, ISTANBUL :

Imamoglu, 52 ans, originaire de la ville de Trabzon sur la mer Noire, a été maire de district dans cette ville avant de devenir maire d'Istanbul.

Il a remporté les élections de 2019 à Istanbul avec le soutien d'une alliance entre le CHP, le parti nationaliste IYI et le Parti démocratique des peuples (DEM) pro-kurde, qui s'appelle désormais DEM. Cette année, l'IYI et le DEM présentent leurs propres candidats.

Selon les instituts de sondage, de nombreux Kurdes de Turquie devraient mettre de côté leur loyauté envers leur parti et soutenir Imamoglu dimanche.

MANSUR YAVAS DU CHP, TURGUT ALTINOK DE L'AKP :

Les instituts de sondage indiquent que le maire sortant d'Ankara, Mansur Yavas, ancien maire de district à Ankara, a une avance confortable sur l'opposant de l'AKP, Turgut Altinok, un autre ancien maire de district.

AUTRES PROVINCES :

Les Turcs voteront également dans les 79 autres provinces du pays, avec quatre votes au total : un pour le maire de leur province, un pour le maire de leur district, un pour le conseil de district et un autre pour l'administrateur local de leur quartier.

Parmi les autres villes en compétition figurent Antalya, Bursa et Adana, qui sont dirigées par le CHP.

(1 $ = 32,1467 lires)