Le 4 juillet, le Royaume-Uni organisera des élections nationales qui, selon les sondages, mettront fin à 14 années de gouvernement dirigé par le parti conservateur, l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire politique moderne du pays.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME ÉLECTORAL ?

Le pays est divisé en 650 circonscriptions. Dans chaque circonscription, les électeurs élisent un candidat local qui occupera ensuite un siège au Parlement. Les électeurs choisissent un candidat sur leur bulletin de vote et le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix l'emporte.

Les candidats représentent généralement un grand parti politique.

La ligne gagnante pour un parti politique est de 326 sièges. Le chef du parti qui franchit cette ligne peut alors former un gouvernement et devenir premier ministre.

QUI PEUT VOTER ?

Près de 50 millions de Britanniques pourront voter. Les bureaux de vote ouvrent de 7 h à 22 h, heure locale, et les électeurs peuvent voter en personne, par correspondance ou par procuration.

QUAND LES RÉSULTATS SERONT-ILS ANNONCÉS ?

Les circonscriptions commencent à compter les voix dès la fermeture des bureaux de vote et les premiers résultats sont annoncés dans les heures qui suivent. La plupart sont annoncés dans la nuit, bien que dans certaines zones rurales cela prenne plus de temps, en particulier si le vote est serré et que des recomptages sont nécessaires.

Les sondages de sortie des urnes sont publiés par les radiodiffuseurs à la fermeture des bureaux de vote.

QUE SE PASSE-T-IL SI AUCUN PARTI N'OBTIENT LA MAJORITÉ ?

Un parlement sans majorité se produit lorsqu'aucun parti ne parvient à remporter plus de 325 sièges. Dans ce cas, le premier ministre sortant reste au pouvoir et a la possibilité de former un gouvernement en négociant avec d'autres partis pour former une coalition, ou d'essayer de gouverner avec une minorité.

S'il ne parvient pas à s'entendre sur un accord qui lui donnerait une majorité au parlement, le premier ministre sortant recommandera alors que le chef du plus grand parti d'opposition soit invité à former le nouveau gouvernement.

Les gouvernements de coalition sont rares en Grande-Bretagne. Le gouvernement de coalition conservateur-libéral-démocrate de 2010 était le premier depuis 1945. Après un parlement sans majorité lors des élections de 2017, les conservateurs ont conclu un accord avec un petit parti pour former un gouvernement minoritaire.

RÔLE DU ROI

En cas de défaite du gouvernement, le premier ministre en exercice se rend chez le monarque pour lui remettre officiellement sa démission, une fois que les modalités de formation d'un nouveau gouvernement ont été arrêtées.

Le nouveau premier ministre se rend alors chez le souverain qui lui demande de former un gouvernement, une rencontre historiquement connue sous le nom de "baiser des mains", bien que les premiers ministres ne soient plus tenus de baiser les mains du monarque.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?

YouGov a prédit en avril que le parti travailliste remporterait 403 sièges et que les conservateurs en obtiendraient 155.

Les sondages d'opinion, qui mesurent la part globale du vote que chaque parti est censé remporter, montrent régulièrement que les travaillistes ont plus de 20 points d'avance sur les conservateurs.

Lors des élections de 2019, les conservateurs ont remporté 365 sièges et les travaillistes 202. Depuis lors, des démissions, des expulsions et d'autres événements ont réduit la majorité conservatrice. Lors des élections de 2024, les conservateurs disposeront de 344 sièges et les travaillistes de 205.