L'ancien Premier ministre thaïlandais milliardaire Thaksin Shinawatra a été libéré dimanche, jouissant de la liberté dans son pays pour la première fois depuis qu'il s'est exilé, il y a près de 16 ans, pour éviter la prison.

Voici quelques informations sur ce magnat de 74 ans qui a dominé la politique thaïlandaise pendant plus de vingt ans.

VIE DE JEUNESSE ET EMPIRE COMMERCIAL

- Né à Chiang Mai en 1949, Thaksin est l'arrière-petit-fils de migrants chinois. Il a obtenu une maîtrise en justice pénale à l'Eastern Kentucky University et a travaillé dans un restaurant Kentucky Fried Chicken. Il a ensuite rejoint la police thaïlandaise et a atteint le grade de lieutenant-colonel.

- Thaksin a dirigé avec sa femme plusieurs entreprises qui ont échoué avant de se lancer, dans les années 1980, dans la location d'ordinateurs à la police. Des entreprises de télécommunications ont suivi, notamment des satellites et une société de téléphonie mobile, et il est devenu l'un des hommes les plus riches de Thaïlande grâce à son conglomérat Shin Corporation

- L'empire commercial de sa famille a prospéré grâce à des concessions gouvernementales alors qu'il était premier ministre de 2001 à 2006, ce qui a attisé la colère de l'opinion publique, notamment la vente en franchise d'impôt de sa participation de 49 % dans Shin Corp à une entreprise publique de Singapour, pour un montant de 1,9 milliard de dollars.

- Un mouvement urbain de protestation contre Thaksin s'est développé, soutenu par de puissants conservateurs, des généraux et l'establishment royaliste, et a abouti à un coup d'État en 2006, alors qu'il se trouvait à l'étranger. Une série d'enquêtes pour corruption ont été lancées sur la "richesse inhabituelle" de sa famille.

- Thaksin a fui la Thaïlande en 2008 et a été condamné par contumace pour abus de pouvoir en aidant sa femme à acheter des biens immobiliers alors qu'elle était premier ministre. En 2010, un tribunal a saisi pour 1,4 milliard de dollars d'actifs des Shinawatra, concluant que Thaksin avait dissimulé ses participations dans la Shin Corp et adapté la politique au profit de son entreprise.

- En 2003, il a manifesté son intérêt pour l'achat du club de football Fulham, qui évolue en Premier League anglaise, et, un an plus tard, il a fait une offre infructueuse pour une participation de 30 % dans Liverpool, avec l'intention de la financer avec la loterie d'État thaïlandaise. En 2007, il a acheté Manchester City pour 164 millions de dollars, mais a revendu le club un an plus tard.

- Thaksin a continué à investir pendant son exil à Dubaï et en Grande-Bretagne, notamment dans des concessions minières dans trois pays africains et dans l'immobilier au Monténégro, dont il est citoyen. Il dispose actuellement d'une fortune de 2 milliards de dollars, selon Forbes.

POLITIQUE

- Thaksin est le fondateur du parti populiste Thai Rak Thai, qui a remporté la plupart des sièges lors de cinq des six dernières élections législatives, dont deux à l'arraché. Le Thai Rak Thai et son successeur, le People Power Party, ont été dissous par les tribunaux et sa dernière incarnation, le Pheu Thai, dirige le gouvernement actuel.

- La base des Shinawatras est constituée par les pauvres des villes et des campagnes, dont des millions restent fidèles à Thaksin en tant que premier ministre briseur de moule, dévoué aux classes laborieuses. Les programmes populistes de son parti comprenaient des micro-prêts bon marché, des subventions aux services publics, des aides en espèces, des garanties de prix pour les agriculteurs et des soins de santé universels.

- En exil, Thaksin a mobilisé ses partisans pour affronter ses ennemis en tant que figure de proue du mouvement de protestation des "chemises rouges", dont les manifestations paralysantes se sont transformées en émeutes en 2009 et en un blocus de 10 semaines du centre de Bangkok en 2010, qui a conduit à des affrontements avec les forces de sécurité et à la mort de 91 personnes.

- La sœur de Thaksin, Yingluck Shinawatra, était également premier ministre et a connu un sort presque identique au sien. Le gouvernement de Yingluck a été renversé par un coup d'État en 2014 et elle a été reconnue coupable de négligence dans le cadre d'un programme de subvention du riz qui a coûté des milliards de dollars à la Thaïlande. Elle est actuellement en auto-exil.

- La plus jeune fille de Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, 37 ans, est à la tête du parti Pheu Thai et peut devenir premier ministre. L'actuel premier ministre est un allié de Shinawatra, le magnat de l'immobilier Srettha Thavisin.

- Thaksin a reçu un accueil digne d'une rock star lors de son retour au pays en août pour purger une peine de huit ans de prison pour abus de pouvoir et conflits d'intérêts, ce qui a coïncidé avec la nomination de Srettha au poste de premier ministre le même jour. Dès sa première nuit en prison, Thaksin a été transféré à l'hôpital pour des raisons de santé. Sa peine d'emprisonnement a été commuée en un an par le roi. En février, il a été libéré sur parole après avoir purgé six mois.