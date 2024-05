Paris (awp/afp) - Le climat des affaires est resté stable en mai, demeurant juste en dessous de sa moyenne de longue période, l'amélioration constatée dans les services étant contrebalancée par une détérioration dans le commerce de détail, a indiqué vendredi l'Insee.

L'indicateur s'est établi à 99 en mai, soit un point sous sa moyenne de longue période, comme en avril, a détaillé l'Institut national de la statistique et des études économiques dans un communiqué.

Dans le secteur des services, le climat des affaires a gagné un point, passant de 100 à 101, "les chefs d'entreprise du secteur étant plus positifs sur leur activité récente et plus optimistes quant à leurs perspectives d'activité", selon la même source.

Cette légère embellie a toutefois été contrebalancée par une détérioration du commerce de détail. Le secteur a perdu trois points, passant de 102 à 99, en raison d'une moindre confiance concernant les intentions de commandes, les ventes passées et les évolutions à venir des effectifs.

Le repli est un peu moins marqué pour le commerce de gros (94 en mai contre 95 en mars). Les chefs d'entreprise de ce secteur, dont le climat des affaires n'est publié que tous les deux mois par l'Insee, se sont montrés moins optimistes concernant leurs échanges avec l'étranger.

L'industrie s'est également dégradée, à 99 contre 100 en avril.

Le bâtiment est lui resté stable à 101, comme le climat de l'emploi qui s'est stabilisé à 102 en mai.

