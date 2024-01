L'université de Harvard a demandé vendredi à un juge de Boston de rejeter les poursuites engagées par des familles qui l'accusent d'avoir mal traité les corps d'êtres chers donnés à son école de médecine et dont les organes et les parties ont ensuite été vendus au marché noir par l'ancien directeur de sa morgue.

Martin Murphy, avocat de l'école, a déclaré à un juge du tribunal de l'État que l'école de médecine de Harvard était "profondément désolée de l'incertitude et de la douleur" subies par les familles en raison du comportement présumé de son ancien directeur de morgue, Cedric Lodge, qui a été inculpé pour avoir vendu des parties de corps sur le marché noir.

Toutefois, M. Murphy a déclaré qu'en vertu d'une loi du Massachusetts régissant le don de corps aux écoles de médecine, Harvard jouissait d'une large immunité contre les poursuites judiciaires, à moins que les familles ne puissent prouver qu'elle n'a pas agi de "bonne foi".

"Aucune d'entre elles ne formule d'allégations factuelles suggérant de manière plausible que quelqu'un d'autre que M. Lodge a été impliqué dans la conduite en question", a déclaré M. Murphy au juge Kenneth Salinger de la Cour supérieure du comté de Suffolk.

Mais les avocats des familles ont déclaré que rien dans la loi uniforme sur les dons anatomiques de l'État ne permettait de protéger Harvard de toute responsabilité pour avoir permis que les corps des donneurs en sa possession soient exposés, démembrés et trafiqués de manière illégale.

L'avocate Kathryn Barnett a déclaré que les familles étaient "dévastées par les découvertes choquantes de ce qui s'est passé à Harvard" et qu'elles espéraient, grâce aux poursuites judiciaires, comprendre comment Harvard avait pu fermer les yeux sur les agissements de Lodge pendant des années.

"Ces familles attendent désespérément des réponses", a-t-elle déclaré.

M. Salinger a déclaré qu'il rendrait une décision aussi rapidement que possible dans cette "affaire très troublante et difficile".

Les 12 actions en justice ont été intentées après que les procureurs fédéraux ont porté plainte en juin contre Lodge et cinq autres personnes accusées d'avoir acheté et vendu des restes humains volés à la faculté de médecine de Harvard et à une morgue de l'Arkansas.

Les procureurs ont déclaré que Lodge, de 2018 à 2022, laissait parfois les acheteurs potentiels entrer dans la morgue de l'école pour examiner les cadavres et sélectionner les parties à acheter. Les acheteurs revendaient la plupart du temps les parties du corps, ont déclaré les procureurs.

Ils ont déclaré que Lodge a également transporté des restes volés à son domicile dans le New Hampshire, où lui et sa femme les ont vendus à d'autres personnes. Ils ont également expédié des dépouilles volées à des personnes en dehors de l'État, selon les procureurs.

Les Lodge ont plaidé non coupable des accusations d'association de malfaiteurs et de transport interétatique de biens volés. Avec deux autres accusés, ils seront jugés par le tribunal fédéral de Williamsport, en Pennsylvanie, le 1er avril.