Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont légèrement augmenté mercredi, avant le rapport sur les récoltes du ministère américain de l'agriculture, qui devrait indiquer une baisse des stocks intérieurs en fin de campagne.

Les opérateurs ont ajusté leurs positions avant la publication des données mensuelles de l'USDA sur l'offre et la demande mondiales et des prévisions de récoltes nationales de l'agence brésilienne Conab, jeudi. Les opérateurs surveillent également les conditions des plantations de maïs et de soja aux États-Unis, qui devraient s'accélérer dans les semaines à venir.

Le rapport de l'USDA devrait montrer que les stocks de maïs en fin de campagne 2023-24 aux Etats-Unis ont baissé à 2,102 milliards de boisseaux, contre 2,172 milliards le mois dernier, selon une enquête de Reuters auprès des analystes. Ils prévoient une augmentation des stocks de blé et de soja.

"La principale caractéristique du marché restera le positionnement en vue des rapports de l'USDA de demain", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage.

Le maïs CBOT le plus actif était en hausse de 1-3/4 cents à 4,33 dollars le boisseau à 12h30 CDT (1730 GMT), tandis que le soja perdait 9-1/2 cents à 11,65 dollars le boisseau. Le blé CBOT était en baisse de 3/4 de cent à 5,57 $ le boisseau, tandis que le blé K.C. bondissait de 14-3/4 de cent à 5,92 $ le boisseau.

Les inquiétudes concernant la sécheresse dans la ceinture de blé des Plaines du Sud des États-Unis ont contribué à stimuler les prix à terme du blé de la Colombie-Britannique, a déclaré Matt Wiegand, courtier en marchandises pour FuturesOne. Il a noté des gains plus importants dans les contrats à court terme que dans les contrats à terme différés.

"Les pluies ont été un peu décevantes ici ces derniers temps", a déclaré M. Wiegand.

Les frappes russes sur le sud de l'Ukraine ont encouragé une légère couverture courte sur le blé plus tôt, selon les négociants. Les deux pays sont d'importants exportateurs de céréales. Les hausses ont été limitées par la hausse du dollar, qui tend à rendre les céréales américaines moins compétitives au niveau mondial, selon les analystes.

L'USDA a confirmé des ventes privées de 254 000 tonnes de soja américain pour livraison à des destinations non divulguées au cours de la campagne de commercialisation qui débutera le 1er septembre 2024. Le ministère doit publier jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation de céréales et de soja des États-Unis. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Varun H K, Vijay Kishore et Barbara Lewis)