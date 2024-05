Les prix du pétrole ont augmenté en début de journée mercredi, alors que d'importants incendies de forêt menaçaient les sables bitumineux du Canada et que le marché s'attendait à ce que les stocks américains de pétrole brut et d'essence diminuent plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 34 cents, soit 0,4 %, à 82,71 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 38 cents, soit 0,5%, à 78,39 dollars le baril à 0016 GMT.

Un important feu de forêt s'approche de Fort McMurray, le centre de l'industrie des sables bitumineux du Canada avec une production d'environ 3,3 millions de barils par jour, soit les deux tiers de la production totale du pays, et des milliers de personnes dans les banlieues ont reçu l'ordre d'évacuer.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril et, même si la perspective d'une réduction des taux est devenue moins certaine, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'il restait peu probable que la Fed doive encore relever ses taux.

Les prix à la consommation américains ainsi que les données sur les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis sont tous deux attendus mercredi. Des sources de marché ont cité les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi, indiquant que les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis ont diminué la semaine dernière.

Les chiffres de l'API montrent que les stocks de brut ont diminué de 3,104 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 mai, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat. Les stocks d'essence ont baissé de 1,269 million de barils et les distillats ont augmenté de 673 000 barils.

"L'absence de progrès dans la réduction de l'inflation continue de réduire les attentes d'une réduction des taux à court terme", a déclaré ANZ Research dans une note. "Les attentes d'une nouvelle réduction des stocks de pétrole américains devraient soutenir les prix du pétrole.

Au Moyen-Orient, les chars israéliens ont pénétré plus profondément dans Rafah, à Gaza, atteignant des zones résidentielles où plus d'un million de personnes avaient trouvé refuge, et les forces israéliennes ont pilonné le nord de l'enclave lors d'attaques parmi les plus féroces depuis des mois. (Reportage de Katya Golubkova ; édition de Lincoln Feast)