Hosman, la néo-agence immobilière et Virgil, le spécialiste du capital immobilier s'associent pour accélérer la révolution immobilière.

Hosman, la néo-agence immobilière et Virgil, le spécialiste du capital immobilier nouent un partenariat pour faciliter encore plus les projets immobiliers. Objectif : permettre aux acquéreurs de devenir propriétaires en toute sérénité avec un apport en capital et des frais d’agence fixes.

La néo-agence immobilière Hosman collabore avec Virgil qui investit aux côtés des jeunes actifs souhaitant acquérir leur résidence principale. La révolution du secteur immobilier continue avec la récente collaboration de ces deux startups qui allient leurs forces avec la même volonté de proposer tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs une expérience immobilière innovante, complète et efficace.

D’un côté, la néo-agence immobilière Hosman qui transforme la vente d’un bien immobilier en une expérience simple, efficace et transparente en proposant aux propriétaires de prendre en charge 100% de la vente de leur bien pour un tarif fixe de 4 900€ uniquement au succès. De l’autre, Virgil co-investit jusqu’à 100k€ de capital aux côtés des jeunes actifs pour leur permettre d’accéder à des biens plus grands ou plus proches de là où ils souhaitent vivre. Virgil devient co-propriétaire dormant d’une fraction du logement, et pour 10% d’apport, détient 15% de l’appartement. Les vendeurs, accompagnés par les équipes de Hosman, sont rassurés sur la capacité de financement des acquéreurs grâce à la garantie de l’apport Virgil.