Le Groupe d'étude international du cuivre (ICSG) a revu à la baisse ses prévisions de surplus d'offre pour cette année, en raison d'une production minière bien inférieure aux prévisions.

Les amateurs de cuivre pourraient contester l'opinion du groupe selon laquelle le marché du cuivre raffiné sera toujours en excédent d'offre cette année et l'année prochaine, à hauteur de 162 000 et 94 000 tonnes métriques respectivement.

Mais lors de sa dernière réunion en octobre, le comité statistique de l'ICSG s'attendait à une surabondance de 467 000 tonnes de métal cette année. Les nouvelles prévisions suggèrent un alignement beaucoup plus étroit de la production et de la demande sur un marché mondial de 27 millions de tonnes.

Les révisions confirment en grande partie l'hypothèse actuelle d'une pénurie de matières premières qui freinera la croissance de la production de métaux raffinés.

Une mise en garde s'impose sous la forme d'une révision à la baisse de l'utilisation mondiale cette année et d'une perspective de demande modérée en Chine, le plus grand consommateur de cuivre au monde.

COMPRESSION DES CONCENTRÉS

En octobre, l'ICSG s'attendait à ce que l'offre minière augmente de 3,7 % cette année grâce à la combinaison de nouvelles mines, d'expansions et d'une reprise plus large des contraintes opérationnelles de 2023.

Ce bond s'est transformé en goutte-à-goutte, l'ISCG prévoyant une croissance de seulement 0,5 % en raison de retards dans les nouveaux projets, de la révision des prévisions des entreprises et de la fermeture inattendue de la mine de Cobre Panama depuis le mois de décembre.

La mine de Cobre Panama, désormais en entretien et en maintenance, a laissé un trou de 380 000 tonnes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matières premières.

Les fonderies ont été contraintes de se tourner vers le marché au comptant des concentrés de cuivre et les frais de traitement au comptant se sont effondrés jusqu'à atteindre des niveaux de détresse, les acheteurs privilégiant le tonnage à la rentabilité.

L'accord conclu en mars par les fonderies chinoises pour réduire leur production a été le déclencheur d'un rallye qui a permis au cuivre à trois mois du London Metal Exchange de dépasser le niveau de 10 000 dollars la tonne pour la première fois depuis avril 2022.

FREIN À LA PRODUCTION DE MÉTAUX RAFFINÉS

L'effet de la compression des concentrés sur la production des fonderies a conduit l'ICSG à réduire également ses prévisions d'approvisionnement en métaux raffinés.

Les prévisions d'octobre, qui tablaient sur une croissance de 4,6 % de la production de métaux raffinés cette année, ont été ramenées à 2,8 %.

Selon l'ICSG, le taux de croissance ne sera plus que de 0,7 % l'année prochaine.

"Même si la production bénéficiera de l'expansion continue de la capacité électrolytique chinoise et de la montée en puissance de nouvelles fonderies/affineries en Indonésie et en Inde, la croissance de la production de métal raffiné par électrolyse primaire devrait être limitée par la disponibilité restreinte des concentrés", a déclaré le groupe.

L'augmentation de la production de métal par extraction au solvant et l'amélioration des taux de recyclage des déchets compenseront en partie cette situation, mais la croissance de l'offre de cuivre raffiné devrait être modeste (2,2 %) en 2025.

PRUDENCE EN MATIÈRE DE DEMANDE

Les dernières prévisions de l'ICSG sont toutefois assorties d'une note de prudence concernant l'état de la demande de cuivre.

L'utilisation de métal raffiné devrait augmenter de 2,0 % cette année jusqu'en 2023, ce qui représente une baisse par rapport à la croissance de 2,7 % prévue lors de la réunion d'octobre du groupe. Le rythme de croissance devrait s'accélérer légèrement pour atteindre 2,5 % en 2025.

Derrière ce chiffre global se cache une divergence de performance entre la Chine et le reste du monde.

La croissance de l'utilisation en Chine devrait ralentir de 2 % à 1,6 % en 2025, tandis que celle du reste du monde devrait s'accélérer de 2,4 % à 3,8 % en raison du lancement de nouvelles capacités de production de produits semi-finis, en particulier en Inde.

L'ICSG souligne que la transition énergétique stimule la demande de cuivre à long terme, mais il est difficile de discerner cette tendance dans les prévisions modestes de croissance de la demande pour cette année et l'année prochaine.

MARCHÉ DIVISÉ

Les dernières prévisions de l'ICSG reflètent la division actuelle de la dynamique du marché.

La communauté des investisseurs s'est ruée sur le cuivre à long terme, attirée par des problèmes structurels d'approvisionnement et par un revirement du secteur manufacturier mondial.

Les fonds d'investissement ont augmenté leurs positions longues sur le contrat LME, passant de moins de 40 000 contrats à la mi-janvier à 96 627 contrats à la fin de la semaine dernière. Cela équivaut à près de deux millions et demi de tonnes de cuivre et à la plus grande accumulation de paris sur des prix plus élevés depuis 2018, lorsque le LME a commencé à publier son rapport sur les engagements des négociants.

Les acheteurs physiques, notamment en Chine, ont été largement laissés sur la touche alors que les investisseurs ont poussé les prix à la hausse.

La prime de cuivre Yangshan < SMM-CUYP-CN>, un indicateur étroitement surveillé de l'appétit d'achat des Chinois, s'est effondrée, passant de 60 dollars la tonne début mars à près de zéro, selon le fournisseur de données locales Shanghai Metal Market.

Alors que les investisseurs se réjouiront des prévisions de l'ICSG concernant l'écart béant entre l'offre et la demande, les consommateurs sont plus susceptibles d'approuver les perspectives de demande modérées de l'ICSG.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Barbara Lewis)