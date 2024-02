Après une première tentative avortée il y a deux ans, la plate-forme de communautés en ligne entend à nouveau s’introduire en bourse.

Le moment semble plus opportun avec cette seconde tentative, puisque l’esprit animal des investisseurs est revenu en pleine force — Warren Buffett lui-même parlait dans sa dernière lettre aux actionnaires d’un « marché-casino » comme il n’en voyait pas plus jeune — et que ces mêmes investisseurs continuent de tout passer aux entreprises américaines du secteur de la technologie.

Reddit devrait offrir un énième exemple de cette étonnante indulgence. Les comptes sont déficitaires, avec une perte d’exploitation de $140 millions en 2023 et un piteux revenu par utilisateur moyen de $3.4. La tendance est certes à l’amélioration, avec notamment une croissance du chiffre d’affaires de 20% entre 2022 et 2023, mais le potentiel du modèle économique demeure très flou.

On note aussi — drôle d’ironie pour une plate-forme dont l’animation repose sur des légions de modérateurs bénévoles — que le directeur général Steven Huffman empochait l’an passé une rémunération totale de $193 millions (sic), et la directrice des opérations Jennifer Wong une rémunération totale de $93 millions.

Autre détail croustillant : le fondateur d’OpenAI Sam Altman détient 8.7% du capital et pourrait valoriser sa participation entre $400-$450 millions si Reddit parvenait à son objectif de valorisation de $5 milliards ; il réalisait ainsi pas loin d’un sympathique fois dix sur son investissement initial.

Toujours à propos de Sam Altman, et pour l’anecdote, on découvre dans l’historique de gouvernance dévoilé dans le formulaire S-1 que l’intéressé fit au précédent propriétaire de Reddit — le groupe Condé Nast — un « coup » assez comparable à celui réservé à Microsoft il y a quelques semaines... Bref, si Altman est sans doute un génie, il est aussi très manifestement un adepte des coups tordus.

Derrière ces soap operas de la Silicon Valley où egos surgonflés, rémunérations délirantes et valorisations déconnectées de la réalité sont devenues la norme, il restera à Reddit à effectivement s’inventer un modèle économique convaincant.

Comme dans le cas de Twitter, les traditionnelles recettes publicitaires ne suffiront pas ici, tandis que les voies alternatives — facturer l’API aux développeurs, licencier les données de discussions pour entraîner les intelligences artificielles, voire transformer la plate-forme en marketplace — en sont encore à des phases balbutiantes.

Une valorisation de $5 milliards à l’introduction équivaudrait à un multiple de x6 le chiffre d’affaires — comme Snap, qui partage avec Reddit de nombreux points communs. Elle serait aussi moitié moindre que ce que les sponsors de l’opération espéraient obtenir début 2022. A moins que Sam Altman sorte un joker...