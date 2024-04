L'Argentine a obtenu le rejet de six actions en justice intentées par Aurelius Capital Management et d'autres fonds spéculatifs qui accusaient le pays sud-américain de ne pas effectuer de paiements sur des titres liés à la performance de son économie.

Dans une décision rendue publique lundi, la juge Loretta Preska du district de Manhattan a déclaré que les fonds spéculatifs n'avaient pas le droit d'intenter des poursuites parce qu'ils n'avaient pas respecté cinq conditions préalables requises en vertu des clauses de "non-action" figurant dans les contrats d'émission d'obligations.

Ces clauses sont souvent incluses dans les contrats d'obligations afin de limiter les litiges, notamment lorsque des détenteurs d'obligations individuels souhaitent faire valoir leurs droits sans le soutien d'autres détenteurs d'obligations.

Les avocats des fonds spéculatifs Aurelius n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions en justice concernent des titres émis dans le cadre de restructurations de la dette souveraine en 2005 et 2010, qui ont suivi le défaut de paiement de l'Argentine en 2001, pour un montant d'environ 100 milliards de dollars.

Les fonds spéculatifs ont fait valoir qu'ils avaient droit à des paiements supplémentaires lorsque le produit intérieur brut de l'Argentine augmentait d'au moins 3 %, et qu'ils avaient droit à un paiement pour 2013.

Selon les documents du tribunal, l'Argentine a modifié sa méthode de calcul du PIB en 2014 et a conclu qu'aucun paiement n'était dû pour l'année précédente.

Le ministère argentin de l'économie s'est refusé à tout commentaire.

L'affaire Aurelius est Aurelius Capital Master Ltd v Argentina, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 19-00351. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Maximilian Heath à Buenos Aires ; Rédaction de Costas Pitas)