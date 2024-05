L'Égypte a menacé mercredi de se retirer en tant que médiateur dans les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza, après que CNN a rapporté que les services de renseignement égyptiens avaient modifié les termes d'une récente proposition de trêve et fait échouer un accord.

"Les tentatives visant à semer le doute et à offenser les efforts de médiation de l'Égypte ne feront que compliquer davantage la situation à Gaza et dans l'ensemble de la région et pourraient pousser l'Égypte à se retirer complètement de sa médiation dans le conflit actuel", a déclaré Diaa Rashwan, chef du service d'information de l'État égyptien, dans un communiqué publié sur les médias sociaux. Citant trois personnes au fait des discussions, CNN a déclaré mardi que les services de renseignement égyptiens avaient modifié les termes d'une proposition de cessez-le-feu qu'Israël avait acceptée au début du mois de mai.

Lorsque le Hamas a annoncé le 6 mai qu'il acceptait l'accord, il ne s'agissait pas de la proposition que les médiateurs américains et qataris pensaient avoir soumise au Hamas pour examen, selon CNN.

Les modifications apportées par les services de renseignement égyptiens ont provoqué la colère et la récrimination des responsables américains, israéliens et qataris et ont conduit les pourparlers dans l'impasse, selon le rapport de CNN.

M. Rashwan a déclaré que la participation du Caire en tant que médiateur résultait de "demandes répétées et de l'insistance" d'Israël et des États-Unis.

L'Égypte a déclaré que certaines "parties" avaient récemment blâmé les médiateurs égyptiens et qataris et les avaient accusés d'être partiaux, a-t-il ajouté.

Les tensions se sont accrues entre l'Égypte et Israël à la suite de l'opération militaire israélienne à Rafah, à l'extrémité sud de la bande de Gaza, juste de l'autre côté de la frontière avec l'Égypte.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, l'Égypte craint que la campagne israélienne ne pousse les habitants de l'enclave palestinienne à franchir sa frontière, où elle a renforcé la sécurité. (Reportage de Jaidaa Taha et Yomna Ehab ; Rédaction de Cynthia Osterman)