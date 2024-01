L'organisation des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a reçu tôt mardi un rapport faisant état d'une petite embarcation encerclant un navire en mer Rouge, à environ 57 milles nautiques au nord-ouest d'Assab, en Érythrée.

Le navire et son équipage ont été déclarés sains et saufs et se dirigent vers leur prochain port après que le personnel de sécurité du navire ait "tiré des coups de semonce et que la petite embarcation se soit éloignée", a déclaré l'UKMTO dans une note d'information.

Les militants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont multiplié les attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge pour protester contre la guerre menée par Israël à Gaza. Plusieurs compagnies maritimes ont suspendu leurs activités, préférant emprunter le long trajet autour de l'Afrique.

Le mouvement Houthi va étendre ses cibles dans la région de la mer Rouge aux navires américains, a déclaré lundi un responsable du groupe allié à l'Iran, qui s'est engagé à poursuivre ses attaques après les frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.