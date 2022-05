L'Ukraine et la Russie : Ce que vous devez savoir dès maintenant

COMBAT

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que le dernier groupe de forces ukrainiennes retranché dans l'aciérie Azovstal de Marioupol s'était rendu, marquant ainsi la fin d'une attaque de plusieurs semaines qui a laissé la ville en ruines.

* Le commandant du régiment ukrainien Azov a déclaré dans une vidéo que des civils et des combattants lourdement blessés avaient été évacués de l'aciérie Azovstal de Marioupol, sans donner d'autre indice sur le sort du reste de ses défenseurs.

* Le Pentagone a déclaré que rien n'indiquait que la Russie avait utilisé des armes laser en Ukraine, après que Moscou ait affirmé qu'elle y déployait une nouvelle génération de lasers puissants pour frapper les drones ennemis.

* Le président russe Poutine a déclaré que le nombre de cyberattaques contre la Russie par des "structures étatiques" étrangères avait augmenté plusieurs fois et que la Russie devait renforcer ses cyberdéfenses.

DIPLOMATIE

* Le président ukrainien Zelenskiy a proposé un accord formel avec les alliés du pays pour obtenir une compensation russe pour les dommages causés par ses forces pendant la guerre.

* Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept riches démocraties ont déclaré avoir mobilisé 19,8 milliards de dollars pour l'Ukraine et se sont engagés à donner plus si nécessaire.

* Le président turc Erdogan a déclaré qu'il s'adresserait à la Finlande samedi, tout en maintenant son opposition aux demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède en raison de leur passé d'accueil de membres de groupes qu'Ankara considère comme terroristes.

ÉCONOMIE

* La Russie a accéléré deux paiements sur sa dette internationale dans sa dernière tentative d'éviter un défaut de paiement qui semble se profiler depuis son invasion de l'Ukraine.

* La saisie des actifs de l'État russe pour aider à financer la reconstruction de l'Ukraine reste une possibilité, a déclaré le ministre allemand des Finances, mais il a ajouté qu'aucune décision n'avait été prise lors d'une réunion avec ses homologues du G7.