L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré vendredi qu'elle infligerait des sanctions de plus en plus sévères en cas de cotations frauduleuses, d'escroqueries comptables et de détournement de fonds par de gros actionnaires, dans le cadre d'une campagne de répression visant à renforcer la confiance dans le marché boursier.

Lors de sa première conférence de presse depuis la nomination d'un nouveau président, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a également déclaré qu'elle ciblerait plus précisément les délits d'initiés et les manipulations de marché, en supprimant les angles morts de la réglementation.

Les investisseurs anticipant des mesures énergiques pour stimuler le marché, l'indice chinois CSI300 a progressé pour la neuvième séance consécutive vendredi, après avoir rebondi de 12 % par rapport à son niveau le plus bas depuis cinq ans atteint au début du mois.

Au cours des deux semaines qui ont suivi la nomination de Wu Qing, régulateur chevronné, au poste de président de la CSRC, l'organisme de surveillance a renforcé la surveillance des transactions quantiques pilotées par ordinateur et sanctionné les infractions aux règles du marché.

"Les sanctions seront de plus en plus sévères et le coût de la violation de la loi sera de plus en plus élevé", a déclaré Li Ming, chef du bureau d'application de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), à des journalistes à Pékin.

"Pour qu'un marché soit prospère et florissant, il faut que tout le monde croie qu'il est juste et équitable.

Yan Bojin, chef du département de supervision des offres publiques de la CSRC, a déclaré lors de la même conférence de presse que les émetteurs d'actions seront lourdement sanctionnés en cas de fraude comptable et que l'organisme de surveillance effectuera davantage d'inspections sur place.

Les investisseurs s'attendent à ce que la CSRC annonce d'autres mesures dans les semaines à venir. Son nouveau président, Wu, surnommé le "boucher des courtiers", a organisé une série de séminaires avec les acteurs du marché afin de solliciter des propositions pour revigorer le marché. (Reportage réalisé par les rédactions de Shanghai et de Pékin, avec l'aide de William Maclean et Barbara Lewis)