Hindalco Industries, propriété du groupe Aditya Birla, a annoncé mardi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre, pénalisé par la faiblesse des ventes d'aluminium de son unité américaine, Novelis.

Le cours de l'action Hindalco a chuté de 12,5 %, mais cette baisse est principalement due aux prévisions décevantes et aux plans de dépenses plus élevés de Novelis, le plus grand recycleur d'aluminium au monde, qui représente les trois cinquièmes des revenus d'Hindalco.

Le bénéfice consolidé d'Hindalco a augmenté de 71 % en glissement annuel pour atteindre 23,31 milliards de roupies (281 millions de dollars) au cours du trimestre, mais il a manqué les estimations des analystes qui tablaient sur 24,05 milliards de roupies, selon les données du LSEG.

Les prix de l'aluminium ont baissé par rapport à l'année précédente, tandis que l'activité de fabrication de certains métaux a diminué au cours du trimestre, ce que les analystes ont attribué à un ralentissement saisonnier.

En conséquence, le revenu des opérations de Hindalco a diminué de 0,6 % pour atteindre 528,08 milliards de roupies, en grande partie en raison d'une baisse de 6 % des ventes de Novelis.

Novelis a également ajusté ses prévisions de rendement des projets à "deux chiffres" (en pourcentage), contre "une dizaine" auparavant, et a déclaré qu'il faudrait plus de temps pour démarrer les projets.

Elle a également augmenté de 65 % ses dépenses en capital pour un projet clé, ce qui, selon un analyste, porte préjudice aux "perspectives de croissance, de bénéfices et de rendement d'Hindalco dans une perspective de cinq ans".

Les ventes nationales d'aluminium d'Hindalco, qui représentent un cinquième des recettes totales, ont chuté de 1,6 % au cours du trimestre.

Toutefois, la hausse des prix du cuivre a permis de compenser une partie de la faiblesse de ses activités dans le secteur de l'aluminium. Les ventes dans le segment du cuivre ont augmenté de 16 %, représentant environ un cinquième des recettes totales. (1 $ = 82,9930 roupies indiennes) (Reportage de Manvi Pant et Varun Vyas à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Savio D'Souza)