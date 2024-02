L'entreprise indienne National Aluminium Company (NALCO) a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre mardi, grâce à la baisse des coûts des matières premières et des combustibles.

Le bénéfice consolidé a grimpé de près de 84% à 4,71 milliards de roupies indiennes (56,7 millions de dollars) pour le trimestre se terminant le 31 décembre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,72 milliards de roupies.

Les prix du charbon thermique, un matériau clé utilisé comme combustible par les entreprises métallurgiques, ont baissé au cours du trimestre, ce qui a permis à NALCO de réduire ses coûts d'électricité et de combustible de près de 23 %.

Ceci, associé à une baisse de près de 26 % des coûts des matières premières, a permis à la société de réduire ses dépenses totales de près de 9 %, à 27,3 milliards de roupies.

L'aluminium est utilisé dans la fabrication d'une grande variété de produits - des carrosseries de voitures aux câbles électriques en passant par les feuilles d'emballage alimentaire - en raison de sa légèreté et de sa capacité à être transformé en feuilles et en fils.

Les prix du métal ont baissé par rapport à l'année précédente, tandis que l'activité de fabrication de certains métaux a diminué au cours du trimestre, ce que les analystes ont attribué à un ralentissement saisonnier.

En conséquence, le segment de l'aluminium, pilier de NALCO, a enregistré une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires.

La modeste croissance de 4 % du chiffre d'affaires total de la société, à 33,47 milliards de roupies, s'explique par la croissance de 11,6 % de ses activités chimiques.

L'aluminium représente environ 60 % des recettes totales de la société, tandis que les produits chimiques constituent le reste.

La société rivale Hindalco n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre plus tôt dans la journée de mardi. (1 $ = 83,0775 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee et Varun Vyas à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Maju Samuel)