Le groupe immobilier autrichien Signa a commis une erreur en se lançant dans le commerce de détail, car cela lui a coûté un capital qui lui faisait cruellement défaut lorsqu'il tentait d'éviter l'insolvabilité, a déclaré Alfred Gusenbauer, membre de la direction, dans des commentaires diffusés samedi.

M. Gusenbauer, ancien dirigeant des sociaux-démocrates et chancelier autrichien, était l'un des plus hauts responsables de la constellation complexe d'environ 1 000 entreprises qui composent Signa, la plus grande victime à ce jour des malheurs qui affligent le secteur immobilier européen.

La société holding de Signa s'est déclarée insolvable en novembre, avec une dette d'environ 5 milliards d'euros (5,5 milliards de dollars). Depuis, plusieurs unités ont fait de même. Signa possède des projets prestigieux et des grands magasins en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

"Je pense que s'aventurer dans le commerce de détail était une erreur", a déclaré M. Gusenbauer lors d'une interview accordée à la radio ORF. Il est président du conseil de surveillance des divisions lourdes Signa Prime Selection et Signa Development et a fait partie du conseil consultatif du groupe Signa Holding, récemment dissous, qui comprenait le fondateur de Signa, René Benko.

Il a souligné que des problèmes tels que la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine, l'inflation galopante et les augmentations des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ont nui au marché de l'immobilier et ont contribué à son manque de liquidités.

"Les changements dans l'environnement du marché ont conduit à une accélération de la situation qui aurait nécessité des capitaux supplémentaires. Malheureusement, ceux-ci n'étaient pas disponibles car Signa s'était lancé dans cette aventure commerciale qui nous a coûté plus d'un milliard d'euros", a déclaré M. Gusenbauer.

Le grand magasin allemand Galeria Karstadt Kaufhof, propriété de Signa, a déposé une demande d'insolvabilité cette semaine, pour la troisième fois au cours des dernières années. Signa a également vendu récemment la chaîne autrichienne de magasins de meubles Kika/Leiner et sa participation dans la chaîne de grands magasins Selfridges en Grande-Bretagne.

Il est également copropriétaire de la chaîne suisse de grands magasins Globus.

"Vous n'avez pas mentionné la plus grande faillite dans ce contexte. Il s'agit de Signa Sports United", a ajouté M. Gusenbauer, en faisant référence à une entreprise de vente de sport en ligne qui, selon lui, a coûté à Signa "environ 800 millions d'euros en espèces".

(1 $ = 0,9133 euros) (Reportage de François Murphy et Alexandra Schwarz-Goerlich ; Rédaction de David Holmes)