L'inflation annuelle aux Philippines s'est accélérée pour la première fois en cinq mois en février, en raison de l'augmentation plus rapide des coûts de l'alimentation et des transports, ce qui ne devrait pas donner à la banque centrale de bonnes raisons d'envisager une baisse des taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,4 % en février par rapport à l'année précédente, a déclaré l'agence des statistiques mardi, ce qui est supérieur aux 2,8 % du mois précédent et aux prévisions du marché de 3,1 %, mais reste dans les limites de l'objectif de 2 % à 4 % de la banque centrale pour l'année.

Cependant, la banque centrale a déclaré que l'inflation pourrait dépasser sa fourchette cible à partir du deuxième trimestre en raison de l'impact du phénomène climatique El Nino sur la production agricole et du fait que l'inflation antérieure était plus lente.

"Les risques qui pèsent sur les perspectives d'inflation ont diminué mais restent orientés à la hausse", a déclaré la Bangko Sentral ng Pilipinas dans un communiqué.

L'augmentation des prix du riz est l'une des principales causes de la hausse de février. Le taux d'inflation pour cet aliment de base s'est accéléré à 23,7 % par rapport à l'année dernière, soit le taux le plus élevé en 15 ans, en raison des prix élevés du riz sur le marché mondial et des effets des augmentations de prix antérieures plus faibles.

L'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils du panier de consommation, a baissé à 3,6 % contre 3,8 % le mois précédent.

La banque centrale, qui a maintenu le mois dernier son taux de référence à 6,50 % pour une troisième réunion consécutive, a déclaré qu'elle "jugeait approprié de maintenir les paramètres de la politique monétaire inchangés à court terme". Elle se réunira à nouveau le 4 avril pour réexaminer sa politique.

La banque centrale devrait probablement maintenir les taux aux niveaux actuels pendant une période prolongée, a déclaré Nicholas Mapa, économiste chez ING, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.