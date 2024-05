Le prix de l'or était en voie de réaliser un deuxième gain hebdomadaire consécutif vendredi, en raison de l'amélioration des prévisions de réduction des taux d'intérêt, ce qui a soutenu l'argent et le platine, qui ont augmenté respectivement de 5,5 % et de 6,6 % cette semaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 2 384,08 dollars l'once à 0945 GMT. Les prix des lingots sont en hausse de 1% depuis le début de la semaine après avoir atteint un sommet d'un mois jeudi.

"Les signes de ralentissement de l'inflation soulèvent la perspective de réductions des taux d'intérêt dans les mois à venir, ce qui tend à soutenir les prix de l'or et de l'argent", a déclaré Frank Watson, analyste de marché chez Kinesis Money.

Du côté de la demande, les attentes d'une demande de détail forte et continue en Chine ont été stimulées après que le pays ait annoncé plus d'efforts pour stabiliser son secteur immobilier touché par la crise.

La demande de détail en Chine, qui a contribué à la hausse du prix de l'or au cours des derniers mois, devient plus cruciale car le marché attend de voir si les prix élevés de l'or incitent certaines banques centrales à ralentir leurs achats et si les sorties des fonds négociés en bourse d'or physiquement soutenus se poursuivent.

Les banques centrales mondiales ont activement acheté de l'or en 2022-2023, mais le plus gros acheteur parmi elles, la banque centrale de Chine, a ralenti ses achats en avril, lorsque les prix de l'or au comptant ont atteint un niveau record de 2 431,29 dollars.

"De nos jours, les banques centrales sont beaucoup plus nuancées dans leur comportement d'achat et modifieront le programme pour être plus opportunistes, c'est-à-dire qu'elles achèteront en cas de baisse et réduiront leurs achats en cas de hausse", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Du côté de l'offre, l'augmentation de 15 % du prix de l'or depuis le début de l'année 2024 maintient des marges solides pour les mineurs d'or. Selon le World Gold Council, la moyenne mondiale des dépenses totales des mineurs d'or s'élevait à 1 342 dollars par once au dernier trimestre 2023.

Entre-temps, l'argent et le platine ont été soutenus par la hausse des prix de l'or et des métaux de base.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 29,71 $ l'once après avoir atteint un plus haut de plus de trois ans et flirté avec un niveau de résistance majeur de 30 $ au cours de la session précédente.

Le platine a augmenté de 0,2% à 1 059,15 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau en un an jeudi. Le métal est en hausse de 6,6% depuis le début de la semaine en raison des déficits structurels continus.

Le palladium a chuté de 1,3% à 980,91 dollars, sous la pression de l'augmentation de la part de marché des véhicules électriques.