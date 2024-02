Les actions indiennes devraient s'ouvrir en douceur ce mercredi, dans le sillage de leurs homologues asiatiques, à l'approche de données économiques clés pour les États-Unis.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 229 à 7h40 IST, indiquant que le NSE Nifty 50 ouvrira légèrement au-dessus de la clôture de mardi de 22 198,35.

Alors que l'indice de référence Nifty 50 a atteint de nouveaux records à chaque séance la semaine dernière, il s'est négocié dans une fourchette étroite de 150 points pendant trois séances consécutives.

"Le marché attend avec impatience les données économiques clés, à la fois nationales et mondiales, avec l'inflation américaine attirant la plus grande attention, car elle fournira de nouveaux signaux sur les réductions de taux d'intérêt", a déclaré Vinod Nair, chef de la recherche chez Geojit Financial Services.

Les marchés asiatiques ont ouvert sans changement, tandis que les actions de Wall Street ont clôturé en demi-teinte la nuit dernière, après que les données aient montré une baisse plus importante que prévu de la confiance des consommateurs en février.

Les investisseurs attendent la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale américaine, l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE), qui doit être publié jeudi, afin d'obtenir des indices sur le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt.

Les espoirs d'une réduction précoce des taux américains se sont évanouis, les marchés tablant désormais sur une réduction probable en juin, alors qu'ils s'attendaient auparavant à une réduction en mars, en raison d'une inflation récente plus élevée que prévu et de données solides sur le marché de l'emploi.

Les données nationales, également attendues après la clôture jeudi, devraient montrer que la croissance de l'Inde s'est probablement ralentie à 6,6 % en glissement annuel au cours du trimestre octobre-décembre.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions pour une valeur de 15,09 milliards de roupies (182 millions de dollars) mardi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 28,62 milliards de roupies.

LES ACTIONS À SURVEILLER :

** Vodafone Idea : La société a approuvé un plan visant à lever plus de 5 milliards de dollars par le biais d'actions et de dettes, afin de déployer son service de réseau 5G et d'étendre la couverture 4G.

** ONGC : la société a créé une unité ONGC Green pour s'engager dans les énergies renouvelables, les biocarburants et le biogaz, les entreprises d'hydrogène vert.

** GE T&D India : La société a reçu des commandes d'une valeur de 3,70 milliards de roupies de la part de Power Grid Corporation of India pour la fourniture de réacteurs shunt pour divers projets de transmission. (1 $ = 82,8870 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)