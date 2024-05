Cette semaine, la Réserve fédérale américaine a reçu de bonnes nouvelles sur deux fronts, mais les décideurs politiques n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux dont les investisseurs sont convaincus qu'elles commenceront cette année.

Les commentaires des responsables de la Fed, y compris le vice-président du Comité fédéral de l'open market, le président de la Fed de New York, John Williams, ont reconnu le tournant positif de cette semaine lorsque les agences gouvernementales américaines ont rapporté que les prix à la consommation avaient augmenté plus lentement que prévu en avril, et que les dépenses de détail n'avaient pas augmenté du tout au cours du mois, ce qui pourrait être un signe que les consommateurs se retirent.

Mais cela n'a pas encore incité les décideurs politiques à dire quoi que ce soit de concret sur le moment où les taux pourraient baisser, indiquant, comme l'a fait le président de la Fed Jerome Powell en début de semaine, que même si les perspectives de base restaient celles d'une baisse de l'inflation, ils ne s'y fiaient pas totalement après trois mois au cours desquels les données sur l'inflation ont été décevantes.

"Je ne vois pas d'indicateurs me disant qu'il y a une raison de changer l'orientation de la politique monétaire maintenant", a déclaré M. Williams dans une interview accordée à Reuters, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à ce que les arguments en faveur d'une baisse des taux se mettent en place "à très court terme".

Dans des commentaires sur CNBC jeudi, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que le chiffre des ventes au détail d'avril signifiait toujours que les dépenses augmentaient à un "bon" rythme, même si ce n'était pas un "grand" rythme, notant que les entreprises, en particulier dans le secteur des services, lui ont dit qu'elles continuaient à planifier des augmentations de prix.

"Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je pense que l'inflation diminue", a déclaré M. Barkin.

Mais "pour atteindre durablement les 2 %, il faudra un peu plus de temps", a-t-il ajouté, car la demande des consommateurs s'essouffle de plus en plus et les entreprises du secteur des services reçoivent le message, comme beaucoup de celles du secteur des biens, que les clients cesseront d'acheter si les prix deviennent trop élevés.

"Les clients et les concurrents vont devoir apprendre aux gens qu'ils n'ont pas le pouvoir de fixer les prix", a déclaré M. Barkin.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle considérait toujours les progrès en matière d'inflation cette année comme "décevants" et, soulignant la récente augmentation des attentes du public concernant l'inflation à court terme, a ajouté que si les attentes à long terme commençaient également à augmenter, la Fed pourrait devoir se montrer ouverte à de nouvelles augmentations de taux.

Le maintien du taux directeur dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 %, où il se trouve depuis juillet, "est prudent [...] alors que nous gagnons en clarté sur la trajectoire de l'inflation", a déclaré Mme Mester. "Si l'évolution de l'inflation et des attentes en matière d'inflation le justifie, les décideurs politiques devront être ouverts à un nouveau resserrement de la politique. Comme d'autres responsables politiques, cependant, Mme Mester a déclaré que ce n'était pas son hypothèse de base et que le rapport d'avril sur l'indice des prix à la consommation était le premier en quatre mois qui a sans doute renforcé la confiance des responsables politiques dans le fait que la baisse de l'inflation observée l'année dernière pourrait reprendre et devenir suffisamment régulière pour que leur objectif d'inflation de 2 % soit atteint.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a notamment déclaré que le ralentissement de l'inflation des logements en avril le rendait "optimiste" quant à la poursuite de la baisse du rythme d'augmentation des prix.

Cependant, le flux de données entre aujourd'hui et les prochaines réunions de la Fed laisse aux responsables une fenêtre étroite pour établir le bien-fondé d'une baisse des taux avant la réunion de la banque centrale des 17 et 18 septembre, qui est actuellement la date favorite des investisseurs dans les contrats liés au taux directeur de la Fed.

D'ici à la réunion de la Fed des 11 et 12 juin, les décideurs politiques ne recevront qu'un seul rapport supplémentaire sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la statistique utilisée pour fixer l'objectif d'inflation de 2 %. L'indice a augmenté à un taux annuel de 2,7 % en mars et, comme de nombreux éléments de la publication d'avril sont déjà connus, les analystes s'attendent à peu de changements, voire aucun, lors de la publication des nouvelles données le 31 mai.

Toutefois, lors de leur réunion des 30 et 31 juillet, les responsables auront reçu une série complète de données sur les performances de l'économie au cours du premier semestre, y compris les rapports sur l'inflation et l'emploi jusqu'en juin, ainsi qu'un rapport sur la croissance économique et les coûts de l'emploi pour le deuxième trimestre de l'année.

Si les données continuent à montrer une baisse de l'inflation, cela pourrait permettre aux décideurs politiques de modifier ce qui a été une référence permanente dans leur déclaration de politique générale à une inflation "élevée", un changement qui, selon les analystes, sera nécessaire pour ouvrir la porte à des réductions de taux.

La réunion de juillet sera suivie en août par la conférence de recherche annuelle de la Fed à Jackson Hole, un forum que les présidents de la Fed ont souvent utilisé pour façonner les attentes du public en matière de politique monétaire.

Toutefois, signe de la primauté de l'inflation dans le débat politique mondial, le Fonds monétaire international a mis en garde jeudi la Fed contre des mesures trop hâtives.

"Les données récentes sur l'inflation sont globalement plus élevées que ce que nous aimerions voir", a déclaré Julie Kozack, porte-parole du FMI. "Cela renforce la nécessité pour la Fed d'être prudente. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Andrea Ricci)