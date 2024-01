Les efforts déployés par le gouvernement brésilien pour expulser les chercheurs d'or illégaux de la réserve indigène des Yanomami, dans le nord de l'Amazonie, sont dans l'impasse, les étrangers envahissant de plus en plus le vaste territoire, ont déclaré les dirigeants des Yanomami vendredi.

L'association Hutukara Yanomami a publié un rapport sur l'année écoulée depuis que le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré une urgence humanitaire et envoyé des militaires et des policiers pour expulser les mineurs. Ce rapport indique que la situation reste sombre pour les 30 000 Yanomami qui vivent dans la forêt tropicale à la frontière avec le Venezuela, et que la malnutrition, la maladie et la violence frappent leurs communautés.

Le rapport indique que 308 Yanomami sont décédés en 2023, dont 129 à la suite de maladies infectieuses, parasitaires et respiratoires. Au moins sept indigènes sont morts de blessures par balle lors d'affrontements avec des mineurs sauvages.

"Les autorités doivent faire plus. Je leur demande de poursuivre et d'emprisonner les responsables de l'exploitation minière illégale qui n'ont jamais été arrêtés", a déclaré le chef et chaman yanomami Davi Kopenawa.

"Il faut les mettre en prison, car les mineurs partent, puis reviennent. Leurs machines détruisent tout, abattent la forêt et empoisonnent la rivière et les poissons dont nous vivons", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée avec le rapport. "Trop c'est trop".

Le rapport indique que l'exploitation minière illégale et la déforestation ont ralenti, mais que la présence continue de mineurs armés empêche les agents de santé intimidés de soigner les Yanomami qui n'ont pas été vaccinés correctement.

Selon le rapport, la présence des forces de sécurité au cours du premier semestre de l'année dernière a permis de réduire le nombre d'envahisseurs de 80 %, mais après la réduction des opérations militaires, les mineurs sont rapidement revenus.

Une unité d'élite des forces spéciales de l'agence de protection de l'environnement Ibama a déclaré à Reuters en décembre qu'elle avait été laissée seule à la poursuite des mineurs, sans aucun soutien militaire.

Lors d'une réunion avec les agences de protection de l'environnement et des populations indigènes et le commandant des forces armées au début du mois, Lula a décidé de renouveler l'opération de la task-force avec la participation de l'armée afin de rétablir la présence de l'État.

La police fédérale a renforcé ses enquêtes pour traquer les bailleurs de fonds et les fournisseurs de substances précurseurs comme le mercure, après 13 opérations de ce type en 2023 qui ont permis de saisir des biens d'une valeur de 590 millions de reais (120 millions de dollars), principalement de l'or, a déclaré à Reuters Humberto Freire, directeur du département de l'environnement et de l'Amazonie de la police.

(1 $ = 4,9240 reais)