La surprise des élections législatives britanniques en juillet a éliminé une couche d'incertitude pour les marchés britanniques, laissant les investisseurs se concentrer sur les perspectives des taux d'intérêt et de l'économie, qui sont les principales forces motrices de la livre, des actions et des obligations.

Le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué des élections générales pour le 4 juillet mercredi, après que l'inflation britannique ait chuté à 2,3 % en avril, dans l'espoir de redresser les résultats médiocres des conservateurs dans les sondages en faisant passer le message que l'économie a franchi un cap.

La plupart des investisseurs partent du principe que Keir Starmer deviendra le prochain premier ministre, son parti d'opposition, le Labour, ayant toujours une avance d'environ 20 % dans les sondages.

Selon les analystes, Sunak et Starmer auront pour objectif commun d'éviter de perturber le calme provisoire des marchés par des annonces fiscales majeures.

En 2022, l'ancien premier ministre Liz Truss avait fait chuter les obligations d'État britanniques et la livre sterling en annonçant d'importantes réductions d'impôts qui auraient fait grimper le déficit budgétaire en flèche.

Les marchés britanniques ont connu trois années volatiles, en raison d'une inflation élevée et du bref mandat de Mme Truss, mais ils ont récemment retrouvé leur équilibre, l'indice boursier FTSE 100 atteignant des sommets, la livre sterling s'appréciant et les grands investisseurs achetant des titres de la dette publique.

L'annonce de M. Sunak, mercredi, a entraîné une légère hausse de la livre sterling et une légère baisse des contrats à terme sur les actions.

"Cette (élection) est quelque chose que le marché anticipe depuis un certain temps", a déclaré Emmanouil Karimalis, stratège en matière de taux chez le prêteur UBS. "Le fait qu'elle ait été avancée peut être bénéfique pour le marché, étant donné qu'il y avait des spéculations sur une plus grande stimulation fiscale avant une élection probable à l'automne.

M. Karimalis a déclaré que les investisseurs accorderont une attention particulière aux projets du parti travailliste, mais qu'ils continueront à être influencés par l'économie nationale et mondiale.

"En définitive, je ne pense pas que la campagne électorale et le vote aient un impact significatif sur le marché des gilts dans les semaines à venir", a-t-il déclaré.

Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux sur la plateforme de trading eToro, a déclaré qu'il voyait des similitudes avec la victoire écrasante de l'ancien premier ministre travailliste Tony Blair en 1997.

"En fait, les marchés se sont redressés tout au long de cette élection. Il n'y avait pas beaucoup de changements politiques sur la table et il n'y avait pas beaucoup d'incertitudes électorales", a-t-il déclaré.

Les actions britanniques ont atteint des niveaux record ces dernières semaines, tout comme leurs homologues américaines et européennes, stimulées par l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt et par la conviction que les entreprises britanniques sont sous-évaluées.

"Les travaillistes ont les mains un peu liées par le manque de flexibilité financière qu'ils auront s'ils gagnent", a déclaré M. Laidler. "Mais le programme politique est favorable aux énergies renouvelables et aux infrastructures... Cela pourrait en fin de compte stimuler les actions des petites capitalisations.

La livre sterling a augmenté d'environ 2 % depuis le début du mois, en partie grâce aux données surprenantes sur la croissance britannique, un signe encourageant pour Sunak. Cependant, elle a également été stimulée par l'inflation qui reste plus élevée dans le pays et aux États-Unis et par les marchés qui repoussent leurs paris sur les réductions de taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'ENDETTEMENT S'ACCROÎT

Les perspectives des marchés obligataires revêtent une importance particulière pour le prochain premier ministre, car le gouvernement continue d'emprunter massivement sur les marchés internationaux et doit faire face à d'importants coûts d'intérêts après l'explosion de la dette pendant la pandémie de COVID-19.

La dette britannique a été durement touchée ces deux dernières années par la hausse des taux d'intérêt et le mini-budget Truss. L'indice ICE BofA des obligations d'État a chuté d'environ 30 % depuis 2022, alors que la dette publique de la zone euro et les bons du Trésor américain ont reculé de moins de 20 %.

La Grande-Bretagne devrait lever environ 265 milliards de livres (337,66 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2024/25, bien que peu de signes indiquent que les investisseurs sont réticents face à la deuxième année d'offre la plus importante jamais enregistrée.

Ed Hutchings, responsable des taux chez Aviva Investors, a déclaré que la société préférait détenir des gilts avant la dette américaine et européenne, bien qu'il s'agisse d'un pari relativement prudent.

"Le taux de croissance sous-jacent du Royaume-Uni a été beaucoup plus faible que celui des États-Unis", a déclaré M. Hutchings. Il a ajouté que "l'expansion fiscale est probablement plus improbable au Royaume-Uni qu'aux États-Unis".

Des investisseurs tels que Pimco, Amundi et Neuberger Berman ont tous récemment déclaré qu'ils appréciaient les perspectives des obligations d'État, en se concentrant sur l'inflation et la Banque d'Angleterre.

"La tendance à la désinflation qui a commencé en 2023 reste intacte", a déclaré Jon Jonsson, gestionnaire de portefeuille senior chez le gestionnaire d'actifs Neuberger Berman. "Le calendrier est incertain, mais le chemin est moins important que le point final et la BoE devrait fournir plus de 200 points de base d'assouplissement au cours des deux prochaines années."