La famille Ackerman, fondatrice de Pick n Pay en Afrique du Sud, va céder le contrôle du détaillant en difficulté dans le cadre d'une restructuration visant à enrayer les pertes, à réduire la dette et à regagner des parts de marché.

Gareth Ackerman quittera également son poste de président, après 14 ans d'activité et 40 ans au sein de l'entreprise, mais il continuera à soutenir la direction jusqu'à la publication des résultats annuels de l'année prochaine.

Le nouveau PDG, Sean Summers, a pour mission de relancer une entreprise qui, depuis plus de dix ans, perd des parts de marché au profit de son grand rival Shoprite et d'autres acteurs.

Fondé par Raymond Ackerman en 1967, Pick n Pay était autrefois le plus grand détaillant d'Afrique du Sud, mais des "initiatives stratégiques inappropriées" au cours de la dernière décennie n'ont pas permis d'empêcher la baisse des bénéfices dans l'activité principale, a déclaré Gareth Ackerman lundi.

Cela a conduit le groupe, dont le joyau est la chaîne d'épicerie discount Boxer, à annoncer une perte comparable avant impôts et éléments de capital de 1,67 milliard de rands (91 millions de dollars) pour l'exercice clos le 25 février, par rapport à un bénéfice de 1,8 milliard de rands l'année précédente.

Summers a annoncé un plan de recapitalisation en deux étapes au début de l'année, qui comprend une émission de droits pour lever jusqu'à 4 milliards de rands et l'introduction en bourse de Boxer afin de réduire la dette du groupe de 6,1 milliards de rands et d'aider à financer sa nouvelle stratégie.

Ackerman Investment Holdings (AIH) soutient le plan et investira jusqu'à 1,025 milliard de rands dans l'offre de droits.

Mais AIH et les personnes liées ont également accepté de renoncer au contrôle de Pick n Pay, de sorte que leurs droits de vote tomberont légèrement en dessous de 50 % après l'offre prévue, a ajouté la société.

AIH renoncera également au droit de nommer le président, le directeur général et le directeur financier, et la représentation de la famille Ackerman au conseil d'administration passera de quatre à trois membres.

"Nous avons besoin de sang neuf et d'idées nouvelles", a déclaré Gareth Ackerman.

Lerena Olivier, directrice financière, a déclaré aux investisseurs que le détaillant avait besoin d'environ 10 à 12 milliards de rands de capitaux, dont 6 à 8 milliards devraient provenir de la cotation de Boxer.

LA QUALITÉ PLUTÔT QUE LA QUANTITÉ

Dans le cadre du nouveau plan de Summers, plus de 100 supermarchés Pick n Pay déficitaires seront fermés ou convertis en franchises Pick n Pay ou en magasins Boxer, ce qui permettra de réaliser des économies de l'ordre de 850 millions de rands.

Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'activité principale de Pick n Pay atteigne le seuil de rentabilité au cours de l'exercice 2027, et qu'il réorganiserait également le modèle d'exploitation de l'entreprise, avec des réductions de coûts d'environ 1,3 milliard de rands prévues au cours des trois prochaines années.

"Ce n'est pas une course pour savoir qui aura le plus de magasins. La vente au détail ne consiste pas à avoir le plus grand nombre de magasins, mais à savoir quels magasins et où, et pour nous, il s'agira d'une fuite vers la qualité et non vers la quantité", a déclaré M. Summers.

(1 $ = 18,4008 rand)