Après un premier trimestre stratosphérique pour le cours du bitcoin, la finance décentralisée (DeFi) regagne du terrain dans une atmosphère plutôt optimiste. Zoom sur les principales tendances de l'écosystème Web3 sur ce début d'année 2024.

Dans le sillage du bitcoin

Les trois premiers mois de 2024 ont été, à l’image de la fulgurance du cours du bitcoin, exceptionnellement positifs pour l'écosystème Web3, avec une moyenne quotidienne de 7 millions de portefeuilles uniques actifs (dUAW) sur les différents réseaux blockchain, ce qui marque un bond de 77 % par rapport au dernier trimestre.

La plus grosse part du gâteau revient, comme d’habitude, au secteur des jeux blockchain qui a tout de même légèrement réduit sa part de marché depuis la fin de l'année précédente. Entre-temps, les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non-fongibles (NFT) ont affiché une croissance plus importante que celle des jeux.

L'activité reprend de la vigueur au T1

DappRadar

Quid de la DeFi ?

Avant d’aller plus loin, je tiens à préciser le terme de “Total Value Locked (TVL)” qui va être mentionné plusieurs fois dans la suite de cet article.

Total Value Locked (TVL) = Valeur globale des actifs (en dollars) déposés et bloqués (durant une certaine période) dans les protocoles de DeFi à travers des contrats intelligents (smart contract). Une augmentation de la TVL est synonyme d’une augmentation de la liquidité et de la popularité des protocoles. A l’inverse, une TVL en diminution implique une liquidité détériorée et des rendements inférieurs sur les produits proposés. Maintenant, retournons jeter un oeil sur les évolutions de l'écosystème crypto.

L'espace DeFi a atteint en moyenne 1,3 million de dUAW, tandis que l'espace NFT a approché 1 million de dUAW. Pour ce qui concerne les flux de capitaux dans la DeFi, la valeur totale bloquée (TVL) du secteur a bondi de 70% pour atteindre 100 milliards de dollars ce trimestre, grâce à l'optimisme global du marché. L’écosystème DeFi reste malgré tout loin de son record de TVL à 190 milliards de dollars atteint fin 2021.

TVL Totale

DefiLlama

Ce regain d'optimisme au sein de la DeFi a été accentué par le fait que le bitcoin (BTC) a atteint de nouveaux records autour des 73 900 dollars, et que le prix de l'ether (ETH) a également augmenté pour atteindre 4 070 dollars au cours du mois de mars. Pour rappel, l'éther n'a pas encore retrouvé ses sommets historiques atteints en novembre 2021, autour des 4 850 dollars.

Plus globalement, l'ensemble du marché des crypto-actifs a enregistré des gains substantiels, avec une valorisation totale du marché qui a progressé de 55% depuis le début de l'année, pour atteindre 2 460 milliards de dollars.

Dans la sphère DeFi, la blockchain Solana s'est particulièrement distinguée en obtenant la deuxième place du classement TVL avec une augmentation de 165 % au cours du dernier trimestre et une augmentation de 73 % du prix de son jeton SOL, ce qui indique indéniablement une forte reprise du réseau et une augmentation de l'implication des utilisateurs pour ce réseau blockchain.

De nouvelles chaînes comme Base de Coinbase et Blast ont également fait des entrées fracassantes. Cet intérêt a été amplifié par des parachutages de jetons, plus connus dans sa version anglo-saxonne “Airdrop”, qui reste un outil puissant pour engager et élargir les communautés autour de nouveaux projets blockchain.

Blockchain par TVL

DappRadar

Les réseaux de couche 2 (L2) ont connu une activité accrue, en particulier après la mise à niveau Dencun d'Ethereum, qui a considérablement réduit les frais de gaz et amélioré l'accessibilité des transactions. La résurgence de Solana dans le secteur DeFi est soulignée par deux de ses dapps, Jupiter Exchange et Raydium, en tête du nombre de portefeuilles actifs uniques quotidiens ce trimestre.

Les plus importants protocoles de DeFi en termes de TVL

DappRadar