Le principal parti d'opposition sud-africain, rejoint par certains syndicats et groupes d'entreprises, a déclaré mardi qu'il saisirait la justice pour s'opposer à un projet de loi visant à fournir une couverture médicale universelle, que le président Cyril Ramaphosa devrait promulguer mercredi.

M. Ramaphosa s'est engagé à réformer le système de santé à deux vitesses de l'Afrique du Sud, dans lequel un secteur financé par l'État et desservant la majeure partie de la population est surpeuplé et délabré, tandis que certaines personnes peuvent accéder à de meilleurs traitements grâce à une assurance privée.

Le projet de loi du gouvernement sur l'assurance maladie nationale limiterait progressivement le rôle des assurances privées, créerait un nouveau fonds public pour assurer l'accès de tous à la santé et fixerait les honoraires que les médecins privés peuvent demander.

Les partisans de ce projet parlent d'un changement générationnel visant à inverser une inégalité persistante datant de l'époque de l'apartheid. Mais les opposants affirment que les plans sont insuffisamment financés et qu'ils limiteront le choix des patients, nuiront à la qualité des soins et pousseront les médecins talentueux à quitter le pays.

L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, contestera la loi "jusqu'à la Cour constitutionnelle", a déclaré son chef John Steenhuisen. "Notre équipe de juristes a été informée il y a déjà plusieurs mois et nous déposerons sans tarder notre recours contre cette loi dévastatrice.

Le projet de loi est fortement soutenu par le syndicat South African Medical Association, qui représente la plupart des médecins du secteur public. Ce syndicat a déclaré qu'il s'agissait d'un "changement monumental vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle et la garantie que chaque Sud-Africain ait accès à des soins de santé de qualité, quel que soit son statut socio-économique".

Mais d'autres syndicats se sont joints à l'opposition et ont menacé d'intenter une action en justice. Le syndicat Solidarity a déclaré qu'il entamerait une procédure judiciaire "dans l'heure" suivant la signature par M. Ramaphosa d'un projet de loi qu'il a qualifié de "populiste, irrationnel et inabordable".

La South African Health Professionals Collaboration (SAHPC), qui représente 25 000 travailleurs de la santé dans les secteurs public et privé, a déclaré qu'elle envisageait un recours en justice contre un projet de loi qui "ferait reculer, plutôt que progresser, l'équité et la qualité des soins de santé en Afrique du Sud".

Le lobby des entreprises BUSA a déclaré qu'il examinerait ses options, y compris des actions en justice pour lutter contre une mesure qu'il a qualifiée d'"irréalisable, inabordable et non conforme à la Constitution". (Reportage de Nqobile Dludla ; reportage complémentaire de Nellie Peyton ; rédaction d'Olivia Kumwenda-Mtambo et Peter Graff)