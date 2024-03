Le contrôle réglementaire accru de la Reserve Bank of India (RBI) sur les prêteurs améliorera la gouvernance et limitera les prêts exubérants, mais pourrait augmenter le coût du capital des prêteurs et ralentir la croissance des prêts, a déclaré S&P Global Ratings mardi.

La RBI a renforcé ses normes sur les prêts non garantis en novembre dernier et a mis en garde les prêteurs contre "toute forme d'exubérance", s'inquiétant des risques croissants pour le système financier. Elle a renforcé sa vigilance, comme l'a rapporté Reuters la semaine dernière, pour cibler de nouveaux domaines dans les prêts de détail, y compris les prêts "complémentaires" liés à des hypothèques.

La RBI a également pris des mesures sévères à l'encontre des prêteurs qui ne respectent pas les règles, y compris récemment à l'encontre de deux entreprises non bancaires, l'une pour avoir manqué de diligence en ce qui concerne les prêts d'or et l'autre pour avoir manqué de diligence en ce qui concerne l'octroi de prêts pour la souscription à des appels publics à l'épargne.

Ces mesures permettront de freiner "l'exubérance excessive des prêteurs, d'améliorer la culture de la conformité et de protéger les clients", mais "pourraient entraver la croissance et augmenter le coût du capital pour les institutions financières", a déclaré Geeta Chugh, analyste de crédit chez S&P, dans une note.

L'attention accrue portée au respect des règles, combinée à l'étroitesse des liquidités dans le système bancaire, ralentira la croissance du crédit à 14 % en 2024-25, contre 16 % pour l'exercice en cours, selon les estimations de S&P.

Les règles plus strictes peuvent également perturber les entités concernées, accroître la prudence parmi les fintechs et autres entités réglementées, et même nuire à leurs bénéfices et à leur réputation, a déclaré S&P.

"Nous nous attendons à ce que les investisseurs du secteur financier cherchent à obtenir une prime plus élevée pour le risque réglementaire accru associé à leurs investissements", a déclaré S&P.

Toutefois, Fitch Ratings a déclaré dans une note distincte que la rentabilité des banques indiennes devrait rester "résistante" malgré la pression sur les marges.

Fitch s'attend à ce que les marges d'intérêt nettes des banques se réduisent de 10 à 20 points de base au cours des deux prochaines années, en raison de l'augmentation des coûts de financement due à la concurrence pour les dépôts.

Les banques devraient continuer à réaffecter leurs investissements en titres d'État au-delà des réserves obligatoires à la croissance des prêts, a ajouté Fitch.

"Nous nous attendons à ce qu'un certain écart persiste entre la croissance des prêts et celle des dépôts, ce qui implique que les banques ayant une plus grande part de dépôts à faible coût auront l'avantage." (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Savio D'Souza)