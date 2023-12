Le principal indice boursier du Canada est resté relativement inchangé jeudi, la pression à la baisse des prix des matières premières affectant les titres des secteurs de l'énergie et des matériaux, tandis que les gains des titres du secteur de la santé ont limité les pertes.

A 10:17 ET (15:17 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 4,05 points, ou 0,02%, à 21 011,86.

Le secteur de l'énergie a été le principal perdant, perdant 0,3 %, pénalisé par une baisse de plus de 1 $ des prix du brut alors que les inquiétudes concernant les perturbations du transport maritime le long de la route de la mer Rouge se sont atténuées.

Dans l'indice de l'énergie, Energy Fuels a chuté de 7,5 % au bas de la Bourse de Toronto après que la société minière a annoncé que son directeur financier, Tom Brock, allait quitter ses fonctions.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a reculé de 0,3 %, les prix de l'or et du cuivre s'étant éloignés de leurs sommets au cours de la journée.

"Le cuivre a beaucoup progressé au cours des dernières séances, il semble donc qu'il s'agisse d'une prise de bénéfices. Il y a encore quelques inquiétudes concernant la croissance chinoise et le secteur immobilier", a déclaré le courtier Robert Montefusco chez Sucden Financial.

Les investisseurs ont bloqué les bénéfices d'un rallye avant la fin de l'année, car vendredi marque le dernier jour de négociation de l'année, et le TSX devrait afficher un gain annuel.

L'indice des soins de santé, qui a enregistré la plus forte hausse, a progressé de 1,8 %, à la suite d'un bond de 7,4 % des actions de la société de cannabis Tilray Brand, prolongeant ainsi les gains de la séance précédente.

Pendant ce temps, les données ont montré que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté la semaine dernière aux États-Unis, ce qui indique que le marché du travail continue de se refroidir au quatrième trimestre de l'année et soutient les paris de réduction des taux d'intérêt au cours de l'année à venir par la Réserve fédérale, avec d'autres banques centrales mondiales à suivre. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)