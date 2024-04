Le blé de Chicago a chuté pour la deuxième fois mardi, perdant plus de 1 % alors que les inquiétudes concernant les approvisionnements mondiaux se sont atténuées après qu'un rapport du gouvernement américain ait montré que les récoltes d'hiver restaient saines malgré les conditions climatiques sèches.

Le soja a encore perdu du terrain, tandis que le maïs a chuté après avoir clôturé en légère hausse lundi.

"Pour le blé américain, c'est principalement la région productrice de blé de force rouge d'hiver du Kansas qui a été un peu sèche ces dernières semaines, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré un négociant basé à Singapour. "S'il ne pleut pas pendant un mois, nous pourrions avoir un problème.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,2% à 5,59 dollars le boisseau, à 5h50 GMT. Le soja a cédé 0,1 % à 11,80-1/2 dollars le boisseau et le maïs a glissé de 0,2 % à 4,34-1/2 dollars le boisseau.

La quantité de blé d'hiver américain jugée "bonne ou excellente" par le ministère américain de l'Agriculture (USDA) est restée stable par rapport à la semaine dernière malgré les inquiétudes concernant le temps plus sec et le vent, selon des données publiées lundi.

L'agence, dans un rapport publié après la fin des échanges lundi, a déclaré que 56% du blé d'hiver était dans un état "bon à excellent", contre 27% il y a un an et le meilleur pour cette période de l'année depuis 2020.

La production de blé en Inde devrait toutefois être inférieure aux prévisions officielles. L'Inde devrait produire 105 millions de tonnes métriques de blé cette année, a déclaré lundi un organisme de meuniers, soit 6,25 % de moins que les estimations du gouvernement.

En ce qui concerne le maïs, l'USDA a indiqué que les cultures américaines étaient plantées à 3 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4 %.

L'USDA doit mettre à jour les données relatives à l'offre et à la demande mondiales dans un rapport mensuel jeudi.

La récolte brésilienne de soja pour le cycle 2023/24 a atteint 78 % de la superficie plantée jeudi dernier, a déclaré lundi le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural, en hausse de 4 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre est inférieur aux 82 % enregistrés à la même époque l'année précédente.

Les agriculteurs australiens devraient planter davantage de blé et d'orge cette année en raison de la demande chinoise et du temps humide sur la côte est du pays, tandis que les semis de canola devraient diminuer en raison de la baisse des marges bénéficiaires et des conditions sèches dans l'ouest du pays, selon les analystes.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, le blé et l'huile de soja du CBOT lundi, et acheteurs nets de maïs et de farine de soja, selon les négociants.