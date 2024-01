Les Etats-Unis inventent la configuration parfaite !

Outre-Atlantique, la croissance est solide, l'inflation se modère et la Fed va finir par baisser ses taux. Cette vision idyllique est valable jusqu'à ce qu'elle devienne fausse, comme toujours. Mais elle autorise optimiste et records. En Europe, on est un peu plus dans le dur. Pour terminer la semaine, on parle de LVMH, de deux Michel, d'Intel et de politique monétaire européenne.