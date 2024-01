L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en un mois mercredi après que les ventes au détail aux États-Unis aient signalé la vigueur de l'économie, réduisant ainsi les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,6% le mois dernier après un gain non révisé de 0,3% en novembre, a déclaré le Bureau du recensement du Département du commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,4 % des ventes au détail.

Alors que les marchés considèrent toujours la Fed comme susceptible de réduire ses taux en mars, les attentes pour une première réduction d'au moins 25 points de base sont tombées à 53,2 %, selon l'outil FedWatch du CME, contre 65,1 % mardi.

"Si nous regardons le rapport sur les ventes au détail de ce matin, il indique une croissance à pratiquement tous les niveaux possibles et dans tous les agrégats de la sphère des dépenses de consommation", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"Cela indique que les pressions inflationnistes sous-jacentes resteront stables plus longtemps, et cela coïncide avec le fait que nous assistons à une pression concertée de la part des décideurs politiques pour ancrer les attentes du marché jusqu'au milieu de l'année pour la première réduction, et aussi pour avertir les marchés que la cadence des réductions de taux sera plus lente que prévu."

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, était en hausse de 0,12 % à 103,42, après avoir atteint 103,69, son plus haut niveau depuis le 13 décembre.

Le billet vert a fait un bond de 0,67% mardi, sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 3 janvier, soutenu en partie par les commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller. Il a déclaré que, bien que les États-Unis soient "à distance de frappe" de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed, la banque centrale ne devrait pas se précipiter pour réduire son taux d'intérêt de référence jusqu'à ce qu'il soit clair qu'une inflation plus faible se maintiendra.

Le "Livre beige" de la Fed sur l'activité économique a montré que la majorité des 12 districts ont rapporté peu ou pas de changement depuis la période précédente, tandis que presque tous ont noté un refroidissement du marché de l'emploi. Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait s'exprimer à 15 heures EST (2000 GMT).

Le dollar a également été soutenu par des données montrant que l'économie chinoise a augmenté de 5,2 % en 2023, légèrement plus que l'objectif officiel, mais il s'agit d'une reprise beaucoup plus fragile que beaucoup l'attendaient alors que la crise immobilière s'est aggravée.

Le dollar a atteint 148,52 contre le yen japonais, sensible aux taux d'intérêt, son plus haut niveau depuis le 28 novembre, et était en hausse de 0,71% à 148,23. Le billet vert a également atteint son plus haut niveau en deux mois à 7,2321 contre le yuan chinois.

L'euro était en baisse de 0,01% à 1,0873 $ contre le dollar, un jour après avoir chuté de 0,67%, même si les décideurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont essayé de dissiper les attentes de réductions de taux imminentes.

Le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a déclaré à CNBC mercredi que les paris des investisseurs sur des baisses de taux de la BCE étaient excessifs et qu'ils pouvaient aller à l'encontre du but recherché, car ils pourraient en fait freiner l'assouplissement de la politique monétaire. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré à Bloomberg TV à Davos que la banque centrale était sur la bonne voie pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %, mais que la victoire n'était pas encore acquise.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,268 dollar, en hausse de 0,32 % sur la journée, en passe de réaliser son premier gain par rapport au dollar après trois séances de baisse, la hausse de l'inflation britannique ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre serait plus lente à réduire ses taux que les autres banques centrales.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 1,9 % pour atteindre 42 603 dollars.