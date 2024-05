Londres (awp/afp) - Le dollar montait vendredi face à l'euro et à la livre britannique après des commentaires prudents de responsables de la Fed quant aux baisses de taux à venir et des données économiques plus moroses aux Etats-Unis.

Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), le billet vert montait face à l'euro, qui reculait de 0,22% à 1,0843 dollar, et progressait vis-à-vis de la livre, qui perdait 0,14% à 1,2651 dollar.

"Les données sur l'inflation américaine ont dominé le sentiment des marchés cette semaine", commente Joshua Mahony, analyste de Scope Markets.

Mercredi, l'inflation aux Etats-Unis a en effet été conforme aux attentes des analystes, et en repli, confortant les investisseurs dans leurs anticipations sur une première baisse des taux directeurs de la Banque centrale américaine pour septembre.

Le dollar a cependant repris des couleurs suite à des déclarations de membres de la Fed, qui ont laissé entendre jeudi qu'il ne fallait pas encore crier victoire sur l'inflation américaine, car elle est encore loin du niveau de 2% souhaité par la banque centrale américaine.

Trois hauts responsables de la banque centrale américaine se sont en effet opposés à l'idée d'une réduction anticipée des taux directeurs, ajoutant qu'ils voulaient voir plus de preuves que l'inflation était sous contrôle.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré jeudi que "les données économiques récentes indiquent qu'il faudra plus de temps pour gagner cette confiance".

"La Fed fait volte-face, passant d'une position +dovish+ (accommodante) à une position plus +hawkish+ (agressive)", fait aussi valoir Kathleen Brooks, de XTB.

Pour Ipek Ozkardeskaya, de chez Swissquote, le dollar profite de "la divergence claire entre une Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) prudente et une Banque centrale européenne (BCE) bien décidée à réduire ses taux".

L'analyste rappelle par ailleurs que la semaine se termine sur une note moins favorable pour l'économie américaine, avec "une stagnation des ventes au détail, des marchés du logement moroses, un faible indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, de faibles données de production industrielle".

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

09H30 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0843 1,0867

EUR/JPY 169,02 168,86

EUR/CHF 0,9859 0,9847

EUR/GBP 0,8571 0,8577

USD/JPY 155,88 155,39

USD/CHF 0,9093 0,9061

GBP/USD 1,2651 1,2670

afp/al